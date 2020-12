Les parents de Sumit essaient de faire honte à Jenny de laisser leur fils

Les parents de Sumit ont critiqué à plusieurs reprises Jenny Slatten à propos de sa différence d’âge avec leur fils sur Fiancé de 90 jours: l’autre voie. Et après avoir refusé de l’accepter comme membre de la famille, ils ont carrément dit à Jenny qu’elle devrait avoir honte d’elle-même.

Jenny et Sumit s’assoient avec ses parents sur 90 Day Fiancé: The Other Way | TLC / Youtube

Jenny et Sumit ont une différence d’âge de 31 ans

Comme on le voit lors de leur première saison de Fiancé de 90 jours: l’autre voie, Sumit et Jenny se sont rencontrés en ligne il y a près de dix ans. Sumit a poussé Jenny à croire qu’il était un Anglais de 25 ans nommé Michael Jones.

À l’époque, Jenny était une femme divorcée de 50 ans. Et après avoir parlé à Sumit / Michael pendant quelques mois, elle ne se souciait pas tellement de la différence d’âge.

«J’étais sceptique, je me demandais pourquoi il me choisissait, surtout quand il avait la moitié de mon âge», a-t-elle déclaré aux producteurs. « Mais je suis juste allé avec lui. »

Lorsque leur relation a commencé à devenir sérieuse, Sumit a expliqué sa véritable identité. Jenny, 63 ans, et Sumit, 32 ans, sont ensemble depuis lors. Mais leur différence d’âge reste un problème important pour les parents de Sumit.

Le couple « 90 Day Fiancé » mène une bataille difficile avec les parents de Sumit

Depuis que les parents de Sumit, Sahna et Anil, ont appris sa relation amoureuse avec Jenny, ils ont activement essayé de rompre le couple. Les parents de Sumit l’ont poussé à un mariage arrangé. Et quand il a emménagé avec Jenny, ils ont fait irruption dans son appartement et l’ont ramené chez lui.

Sumit a depuis divorcé, mais ses parents refusent toujours d’accepter Jenny. En lui parlant plus tôt cette saison sur Fiancé de 90 jours: l’autre voie, Le père de Sumit l’a réprimandé pour avoir choisi d’être avec quelqu’un de plus âgé que lui.

«Vous allez avoir une relation avec cette dame, qui est l’aîné de votre père, l’aîné de votre mère? demanda Anil. «Vous ne pensez pas que c’est mauvais? Vous ne pensez pas qu’il y a quelque chose qui cloche dedans?

Les parents de Sumit disent à Jenny qu’elle devrait avoir honte d’elle-même sur ’90 Day Fiancé ‘

Dans l’un des derniers épisodes de la saison, Sumit et Jenny ont affronté Sahna et Anil. La discussion tendue a commencé lorsque Sahna a demandé à son fils de rentrer à la maison avec elle. Mais quand il a refusé et a annoncé son intention d’épouser Jenny, Sahna et Anil ont commencé à se moquer de Jenny à propos de son âge.

« Est-ce que tu aimes ça, ce jeune enfant? » Sahna a demandé à Jenny. «Un fils, plus jeune que votre fille? Vous avez une relation avec lui. Honte – Vous devriez le considérer comme votre fils, le traiter comme s’il était votre fils, pas comme un mari potentiel.

Mais Jenny n’en avait rien. Elle a insisté sur le fait qu’elle aimait Sumit malgré leur différence d’âge et a refusé de le justifier davantage.

Finalement, Sahna a menacé de se suicider si Sumit se marie. Il a annulé les plans de mariage et a décidé de chercher d’autres moyens de garder Jenny dans le pays. Les fans pourront voir les suites de la discussion animée sur le Fiancé de 90 jours: l’autre voie Dit tout.