Les parents adorent la solution intelligente de Ryan Reynolds à l’obsession de sa fille «  Baby Shark  »

Ryan Reynolds a tout ce truc parental vers le bas.

Reynolds, 44 ans, et sa femme, Blake Lively, ont rejoint les hordes d’autres parents dont les enfants sont obsédés par «Baby Shark». Pour atténuer la situation, l’acteur et père de trois enfants a trouvé la solution parfaite à son problème avec un peu d’aide de Lively et de son film «The Shallows» sur un surfeur attaqué par un grand requin blanc.

Reynolds a partagé cette révélation hilarante sur son plus jeune enfant, Betty, sur Twitter et Instagram. Reynolds et Lively sont également parents de filles James, 6 ans, et Inez, 4 ans.

«Ma fille d’un an est obsédée par Baby Shark. Toute la journée. Tous les jours. Et il n’y a qu’une seule façon de résoudre ce problème », a-t-il écrit, ajoutant une affiche promotionnelle du thriller 2016.

L’acteur a reçu beaucoup de soutien de la part de ses collègues parents dont les enfants sont également obsédés par le tube de Pinkfong, qui compte actuellement plus de 8,4 milliards de vues sur YouTube.

Un utilisateur de Twitter sympathise avec Reynolds, répondre à son tweet, « Dites-nous comment cela se passe, actuellement dans l’enfer des bébés requins ici. »

« C’est le meilleur conseil parental que j’ai jamais reçu 😂 », un autre fan a répondu. «Merci pour la solution.»

“Lol, vous devez écrire un livre parental !! Je l’achèterais … »a écrit un troisième.

Le père de trois filles a été franc à propos de ses expériences d’élevage d’enfants avec Lively, saupoudrant généralement de son sarcasme et de son esprit.

Au début de la pandémie en avril dernier, lors d’une apparition sur «The Tonight Show», il a jailli de passer du temps de qualité avec ses enfants.

«Ce fut un jeu d’enfant pendant une minute là-bas: dois-je mettre en quarantaine avec ma famille exposée publiquement ou ma famille secrète au Danemark?» Reynolds a plaisanté. «Luna, Lærke et Unna me manquent beaucoup.»

En novembre, l’acteur s’est assis avec Hoda Kotb AUJOURD’HUI pour discuter des meilleurs et des pires aspects de la vie en lock-out. «Le mieux que je dirais, c’est le temps passé en famille, avec mes enfants, à passer un temps incroyablement concentré avec eux pendant une période de leur vie que je ne reviendrai jamais», dit-il.

Pour ce qui est du pire, sa réponse était à peu près la même. «Si je dois choisir la pire chose, c’est probablement le temps incroyablement concentré que j’ai passé avec mes enfants à une époque où je ne reviendrai jamais, donc … être totalement franc ici», a-t-il plaisanté.

Le copropriétaire d’Aviation Gin s’est également ouvert à Entertainment Tonight en novembre dernier pour savoir avec laquelle de sa fille il aimait passer le plus de temps.

« J’ai un nouveau bébé », expliqua-t-il. « Elle a un peu plus d’un an maintenant, alors j’aime vraiment sortir avec elle, parce que c’est amusant de la voir grandir. »

