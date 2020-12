Les parachutistes Red Bull recréent les mystérieuses lumières de Marfa dans une vidéo éblouissante pour le solstice d’hiver 2020

Le solstice d’hiver est là , apportant avec lui la nuit la plus longue de l’année, ce qui en fait un moment idéal pour lever les yeux et contempler la merveille de l’univers.

L’équipe de parachutisme de Red Bull a célébré le ciel nocturne et les mystérieuses lumières de Marfa d’une ville du Texas , lors d’un récent saut en parachute nocturne épique par Amy Chmelecki de la Red Bull Air Force et ses coéquipiers pour souligner – littéralement (ils ont utilisé des pièces pyrotechniques) – l’importance de l’astronomie et du ciel sombre dans une région rurale du Texas. Vous pouvez regardez la vidéo ici sur YouTube de Red Bull , qui présente des photographies de Dustin Snipes.

Chmelecki, 44 ans, a sauté à une altitude de 4,5 km pour une chute de quatre minutes avec d’autres parachutistes, éclairant le ciel avec des pièces pyrotechniques soigneusement attachées à leurs bottes.

Le ciel de Marfa – une ville de 1500 mètres d’altitude à environ 2,5 heures au sud-est d’El Paso – était si sombre qu’il présentait un défi supplémentaire pour le parachutiste très expérimenté. Une seule voiture avec des phares a éclairé le sol pour ne pas ruiner la vidéo et les images haute définition que Red Bull a créées pour l’événement à sauts multiples de novembre, a déclaré Chmelecki à 45secondes.fr.

Le capitaine de la Red Bull Air Force, Jon DeVore, a dirigé l’équipe de Chmelecki dans les sauts nocturnes difficiles; chaque membre de l’équipe a plus de 20 000 sauts d’expérience, a déclaré Chmelecki. «C’était plus facile que je ne le pensais», a ajouté Chmelecki, qui fait du parachutisme depuis 26 ans. « Mais c’est vraiment effrayant, et il n’y a pas beaucoup de place pour l’erreur. Vous et l’équipe devez être très expérimentés. »

Les images ont été rendues publiques à temps pour le solstice d’hiver du lundi 21 décembre, lorsque Jupiter et Saturne seront plus proches l’un de l’autre dans le ciel qu’ils ne l’ont été depuis 400 ans .

L’équipe de parachutisme Red Bull Air Force peint le ciel nocturne dans les éblouissantes « Marfa lights » près de Marfa, Texas dans ces images étonnantes du photographe Dustin Snipes pour célébrer le ciel nocturne pour le solstice d’hiver 2020. Le saut a eu lieu en novembre 2020. (Crédit d’image: Dustin Snipes / Red Bull Content Pool)

La Red Bull Air Force est connue pour ses sauts difficiles en astronomie, comme le saut de mars 2019 pour présenter la supermoon dans le ciel . Le saut de novembre à Marfa a mis en évidence la efforts pour devenir une réserve de l’Association internationale du ciel sombre (IDA), suite aux engagements de la communauté de limiter l’éclairage et de l’industrie pétrolière et gazière voisine de réduire l’éclairage nocturne.

Les réserves de ciel sombre sont une aubaine pour la recherche astronomique, qui dépend d’un minimum d’éclairage artificiel pour les observations; dans ce cas, Marfa est à seulement 20 minutes de l’Observatoire McDonald à Fort Davis, Texas. L’observatoire est affilié à la recherche professionnelle en astronomie de l’Université du Texas à Austin et héberge un centre d’accueil pour les visiteurs.

«Je pense que c’est un excellent moyen d’atteindre un public que nous n’atteignons pas normalement», a déclaré à 45secondes.fr la directrice de l’engagement de l’IDA, Bettymaya Foott, à propos du Red Bull jump, qui, selon Foott, attirerait probablement un public plus jeune et peut-être adolescent. « L’un des plus gros problèmes est la sensibilisation au ciel nocturne et le plaidoyer est que les gens ne savent pas ce qu’est un ciel sombre. »

L’IDA évaluera la réaction à la campagne Red Bull avant d’élaborer d’autres plans pour attirer les jeunes vers préservation du ciel sombre , A déclaré Foott, mais elle a déclaré qu’il y avait déjà une hausse plus générale de l’intérêt dans tous les groupes d’âge en raison de la pandémie.

Les petites visites d’astronomie permettent toujours une distance sociale sûre à l’extérieur tout en regardant le ciel, a-t-elle déclaré, et les astrotouristes sont un avantage pour les petites villes telles que Marfa car ces personnes doivent passer la nuit – ajoutant des dépenses lucratives pour le dîner et des chambres d’hôtel à une visite typique. .

Red Bull Air Force a utilisé la vaste vallée à son avantage pour capturer de superbes séquences vidéo et photo. Le photographe Dustin Snipes de Red Bull était de l’autre côté de la vallée, travaillant à tirer plusieurs caméras à la fois, capturant les flux de lumière de parachutisme à travers le ciel.

«Nous avions deux caméras installées sur un ordinateur qui diffusaient des vues en direct afin que nous puissions voir un meilleur résultat de ce qu’il [the shot] ressemblerait à tout de suite », a déclaré Snipes dans une interview Red Bull fournie aux médias (Snipes n’était pas disponible pour une interview 45secondes.fr avant la date limite.)

(Crédit d’image: Dustin Snipes / Red Bull Content Pool)

« Ensuite, nous avons eu six autres [cameras] … Filmer un très grand angle, quelque chose que nous pourrions montrer plus d’étoiles et de résolution », a ajouté Snipes.« Celles-ci étaient également câblées ensemble pour qu’elles se déclenchent en même temps à partir d’un seul bouton. Pendant que je faisais cela, je regardais à travers une autre caméra et je déclenchais toutes les 25 secondes pour la prise de vue réelle. Ensuite, pendant que je tournais, nous avons mis en place un scénario pour filmer deux caméras vers la gauche avec un angle et une mise au point légèrement différents. «

Lors de la synchronisation avec les autres sauteurs pour créer le spectacle de lumière, Chmelecki a déclaré que c’était une expérience étrange de ne voir que les lumières des autres parachutistes. Habituellement, il y a des lumières de la ville ci-dessous pour aider les cavaliers Red Bull à viser un atterrissage en toute sécurité, a-t-elle déclaré.

« Sauter dans l’obscurité est une sensation vraiment surréaliste; l’un de vos sens est presque emporté », a-t-elle ajouté. « Vous opérez dans un domaine différent. C’est un sentiment différent. »

Image 1 sur 4 (Crédit d'image: Dustin Snipes / Red Bull Content Pool)

Tout comme un astronaute ou un pilote d’essai, les cavaliers Red Bull reçoivent une formation approfondie et de nombreuses discussions sur la sécurité avant de partir en vol. Une couche de protection supplémentaire a été ajoutée pour la pandémie COVID-19 en cours, chaque sauteur portant un masque sur la bouche juste avant de quitter l’avion; Selon les nouvelles procédures de parachutisme établies par l’industrie, chaque sauteur a ramené le masque dans son casque pour qu’il ne disparaisse pas dans les airs.

Chmelecki a exhorté les jeunes parachutistes cherchant à suivre ses traces à faire ce qu’ils pouvaient pour acquérir de l’expérience, en accumulant des sauts et des certifications. Le parachutisme est un sport coûteux et parfois, Chmelecki a travaillé trois emplois pour soutenir son passe-temps avant de rejoindre Red Bull à temps plein il y a huit ans. Un excellent travail de départ typique pour un jeune parachutiste de nos jours est une soufflerie, une option qui n’était pas disponible pour Chmelecki dans les années 1990 – mais un travail qu’elle a dit qu’elle prendrait si elle recommençait.

« Ce que nous faisons, c’est accumuler de l’expérience », a déclaré Chmelecki à propos du chemin pour devenir un parachutiste professionnel. « J’ai commencé lentement. J’ai dépensé tout mon argent en saut en parachute, puis j’ai choisi des sponsors quand je devenais bon. De plus, les gens me demandaient de les entraîner. Finalement, ça a continué à grandir à partir de là. »

