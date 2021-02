Les panneaux arrière d’Apple iPhone 12, iPhone 12 Mini peuvent désormais être réparés au lieu de remplacer l’unité entière

18 févr.2021 14:45:30 IST

Apple aurait trouvé un moyen de réparer les modèles iPhone 12 et iPhone 12 Mini sans avoir à remplacer l’unité entière, en cas de problèmes matériels. Selon le rapport MacRumors, la société a informé tous les fournisseurs de services agréés Apple de réparer les modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 12 mini qui rencontrent des problèmes avec la carte mère, le système Face ID ou même une vitre arrière fissurée, selon un rapport par 9To5Mac.

En cas de lunette arrière fissurée, les techniciens pourront remplacer l’intégralité du panneau arrière des modèles iPhone 12 et iPhone 12 mini via le nouveau boîtier apposé sur l’écran d’origine et la caméra arrière. Dans ces circonstances, le combiné doit avoir un écran ou une caméra arrière non endommagé et ne devrait pas souffrir de défaillances fonctionnelles pour être admissible à la méthode de réparation du même appareil.

Les rapports ajoutent que les fournisseurs de services agréés Apple disposeront de la nouvelle partie du système arrière de l’iPhone qui comprend la carte mère, la batterie, la bobine de charge sans fil, le système d’identification du visage, le moteur Taptic, etc.

Cela contribuera à réduire le temps de réparation dans les Apple Stores et les AASP, car les consommateurs doivent généralement attendre des jours avant de recevoir l’unité de remplacement. Selon la société, cela fait partie de son engagement à réduire l’empreinte carbone des produits vendus par Apple.

La nouvelle mise à jour du programme de réparation d’Apple sera disponible dans tous les pays où l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini sont vendus. Le programme de réparation ne s’appliquera pas aux autres modèles iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

.

