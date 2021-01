Les « Panic Buttons » ont été inexplicablement arrachés avant les émeutes du Capitole

Les boutons de panique installés dans le bureau d’Ayanna Pressley au Congrès ont été arrachés avant que des émeutiers ne prennent d’assaut le Capitole la semaine dernière, a déclaré son personnel.

Sarah Groh, qui est le chef de cabinet de Mme Pressley, était avec la congressiste lorsque les partisans du président Donald Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain mercredi dernier.

Elle a déclaré au Boston Globe qu’elle avait atteint les boutons de panique installés dans le bureau de Mme Pressley alors qu’ils tentaient de se barricader à l’intérieur.

Mais, lorsqu’ils sont allés appuyer sur les boutons de panique, le personnel de Mme Pressley a vu qu’ils n’étaient pas là et qu’ils semblaient avoir été arrachés.

« Tous les boutons de panique de mon bureau avaient été arrachés – toute l’unité », a déclaré Mme Groh au journal.

Elle a ajouté qu’elle ne pouvait pas croire pourquoi les boutons de panique avaient été enlevés, et que le personnel de Mme Pressley avait utilisé les boutons de panique dans le passé, y compris lors d’exercices.

Mme Pressley et son personnel n’avaient pas non plus changé de bureau, a déclaré Mme Groh.

Elle a ajouté que les boutons de panique avaient été installés parce que Mme Pressley, membre du groupe progressiste des démocrates de la Chambre des représentants surnommé « Squad », avait été victime d’attaques racistes de la part du président américain et de ses partisans.

Bennie Thompson, le président de la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, a demandé à la police du Capitole de renforcer la sécurité autour de Mme Pressley et d’autres membres démocrates du Congrès en 2019, après que le président ait écrit une série de tweets racistes attaquant des membres de l' »Escouade ».

M. Trump, qui a été réprimandé pour ces remarques, a dit aux congressistes de « retourner et d’aider à réparer les lieux totalement brisés et infestés de crimes d’où elles viennent ».

Mme Pressley avait prévenu en réponse que les « efforts cruels du président pour agacer sa base ont de graves conséquences sur notre sécurité et notre bien-être collectifs ».

I cannot stop thinking about the “torn out” panic button in Ayanna Pressley’s office. There is so much still to learn about what happened and is happening – but it’s very bad. The Democratic women, especially women of color, are in my head and heart today.

— Jess O'Connell (@JessOConnell) January 13, 2021