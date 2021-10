Les pandémies passées nous ont montré que COVID-19 sera une ère, pas une crise qui s’estompe

La crise peut ne pas être terminée même lorsque la maladie physique s’est considérablement atténuée et peut se poursuivre à mesure que l’économie se redresse et que la vie revient à un semblant de normalité.

Les squelettes se déplacent à travers un paysage aride vers les quelques personnes sans défense et terrifiées qui vivent encore. La scène, imaginée dans une peinture du milieu du XVIe siècle, « Le triomphe de la mort » de Pieter Bruegel l’Ancien, a mis en lumière l’effet psychique de la peste bubonique.

C’était une terreur qui persistait alors même que la maladie reculait, disent les historiens.

Les vagues de destruction de COVID-19 ont infligé leur propre genre de désespoir à l’humanité au 21e siècle, laissant beaucoup se demander quand la pandémie prendra fin.

« Nous avons tendance à considérer les pandémies et les épidémies comme épisodiques », a déclaré Allan Brandt, historien des sciences et de la médecine à l’Université Harvard. « Mais nous vivons dans le COVID-19 époque, pas le COVID-19 crise. Il y aura beaucoup de changements substantiels et persistants. Nous ne regarderons pas en arrière et ne dirons pas : « C’était une période terrible, mais c’est fini. » Nous traiterons de nombreuses ramifications de COVID-19 pendant des décennies, pendant des décennies.

Surtout dans les mois avant que la variante delta ne devienne dominante, la pandémie semblait presque terminée.

« Lorsque les vaccins sont sortis pour la première fois et que nous avons commencé à recevoir des injections dans nos propres bras, beaucoup d’entre nous se sont sentis physiquement et émotionnellement transformés », a déclaré le Dr Jeremy Greene, historien de la médecine à la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins. « Nous avions un désir délibéré de traduire cela par » La pandémie est terminée pour moi. « »

Mais, a-t-il dit, c’était « une illusion volontaire ».

Et c’est une leçon de l’histoire qui est souvent oubliée, a déclaré Frank Snowden, historien de la médecine à l’Université de Yale : Il est difficile de déclarer qu’une pandémie est terminée.

Ce n’est peut-être pas fini même lorsque la maladie physique, mesurée en termes de maladie et de mortalité, s’est considérablement atténuée. Cela pourrait continuer à mesure que l’économie se redresse et que la vie revient à un semblant de normalité. Le choc psychologique persistant d’avoir vécu dans la peur prolongée d’une maladie grave, de l’isolement et d’une mort douloureuse met longtemps à s’estomper.

Certaines maladies, comme la grippe de 1918, ont reculé. D’autres, comme la peste bubonique, restaient, couvants. Le VIH est toujours avec nous, mais avec des médicaments pour le prévenir et le traiter. Dans chaque cas, le traumatisme des personnes touchées a persisté longtemps après que la menace imminente d’infection et de mort se soit évanouie.

Si rien d’autre, le COVID-19 Le virus a humilié les experts qui ont prédit son évolution avec confiance, sans tenir compte des leçons de l’histoire.

« Ce que nous vivons maintenant est un nouveau cycle de consternation collective », a déclaré Greene – une consternation qui est née de la frustration face à l’incapacité de contrôler le virus, de la fureur des vaccinés contre ceux qui refusent de se faire vacciner et d’une désillusion que des vaccins incroyablement efficaces n’ont pas encore ramené la vie à la normale.

Peu importe quand ou comment les pandémies diminuent, elles changent le sens du temps des gens.

« Une pandémie comme COVID-19 est une violation du récit progressiste » selon lequel la médecine progresse et les maladies sont conquises, a déclaré Greene.

Au fur et à mesure que la pandémie se prolonge, les jours se confondent alors que le temps semble s’estomper et ralentir sans élan vers l’avant.

Dans les pandémies passées, comme aujourd’hui, de puissants mouvements anti-science ont entravé la santé publique et le déclin de la maladie.

Dès qu’Edward Jenner a introduit le premier vaccin contre la variole en 1798, des affiches sont apparues en Grande-Bretagne montrant des humains qui avaient été vaccinés « poussant des cornes et des sabots », a déclaré Snowden.

« Dans la Grande-Bretagne du XIXe siècle, le mouvement le plus important était le mouvement anti-vaccin », a-t-il ajouté. Et avec la résistance des résistants aux vaccins, des maladies qui auraient dû être apprivoisées ont persisté.

Mais la différence entre les vaccins sceptiques et la désinformation pandémique d’hier et d’aujourd’hui, ont déclaré les historiens, est la montée des médias sociaux, qui amplifie les débats et les mensonges d’une manière vraiment nouvelle.

Avec le VIH, a déclaré Brandt, « il y avait des théories du complot et beaucoup de désinformation, mais il n’y a jamais eu de système de diffusion comme COVID-19 . «

D’autres pandémies, comme celle-ci, ont été entravées par ce que Snowden appelle «l’orgueil excessif», des certitudes orgueilleuses d’experts qui ajoutent aux frustrations de comprendre comment et quand elle diminuera.

Avec COVID, d’éminents experts ont d’abord déclaré que les masques n’aidaient pas à prévenir l’infection, pour ensuite s’inverser. Les épidémiologistes ont publié en toute confiance des modèles de la progression de la pandémie et de ce qu’il faudrait pour atteindre l’immunité collective, pour se tromper. Les enquêteurs ont déclaré que le virus s’était transmis sur des surfaces, puis ont déclaré plus tard que non, il s’était propagé par de minuscules gouttelettes dans l’air. Ils ont déclaré qu’il était peu probable que le virus se transforme de manière substantielle, puis ont mis en garde contre la plus grande transmissibilité de la variante delta.

« Nous avons payé un lourd tribut pour cela », a déclaré Snowden. De nombreuses personnes ont perdu confiance dans les autorités au milieu de directives et de stratégies en constante évolution qui ont affaibli les efforts pour contrôler le virus.

Jonathan Moreno, historien des sciences et de la médecine à l’Université de Pennsylvanie, a déclaré que la fin de COVID serait analogue à un cancer en rémission – toujours là, mais pas aussi mortel.

« Vous n’êtes jamais guéri, dit-il. « C’est toujours en arrière-plan. »

