Les paiements via WhatsApp sont réactivés au Brésil, mais uniquement pour envoyer de l’argent de personne à personne

WhatsApp essaie depuis longtemps devenir un moyen de paiement mobile plus. Le service a tenté de démarrer son activité au Brésil il y a des mois, mais les autorités ont mis fin à cette ambition pour enquêter sur sa position dominante potentielle sur le marché.

Maintenant dit les autorités ils ont donné le feu vert à ces paiements via WhatsApp, mais les utilisateurs ne pourront pas les utiliser pour payer en magasin: il ne sera autorisé qu’à envoyer de l’argent de personne à personne.

Prometteur, mais avec une limitation (peut-être trop) significative

Dans WhatsApp, il est clair que le lancement de ce service a un sens particulier dans les pays où ils ont plus d’utilisateurs. Le Brésil est son deuxième marché (120 millions d’utilisateurs), et bien que la Banque centrale de ce pays ait fini par ordonner la suspension de cette capacité, maintenant les autorités ont fini par donner le feu vert à ce type de transaction.

WhatsApp permettra donc à un utilisateur d’envoyer de l’argent à un autre utilisateur via ce service de messagerie instantanée. Pour cela, les deux utilisateurs doit avoir une carte Visa ou Mastercard associée au service, et en fait, les deux entités ont dû fournir de nouvelles garanties pour pouvoir opérer au Brésil via WhatsApp.

Bien que l’autorisation ait déjà été donnée pour que ces paiements mobiles entre personnes prennent effet, il y a un problème majeur: Les utilisateurs de WhatsApp ne pourront pas effectuer d’achats et de paiements en magasin, une limitation qui réduit bien entendu la portée de ce service de manière significative. Facebook semble essayer de faire disparaître cette limitation à l’avenir.

Pourtant, la plateforme aspire donc à devenir dans une sorte de « Bizum du courrier », et peut-être après le Brésil et l’Inde – un autre marché gigantesque sur lequel ils l’activent – WhatsApp souhaite étendre cette option aux utilisateurs du monde entier.

Un porte-parole de WhatsApp a indiqué que le déploiement de cette option se fera « dès que possible » au Brésil, et il sera intéressant de voir l’évolution d’un service qui a certainement un énorme potentiel.

