Les ovnis viennent d’envahir Fortnite à l’approche de la fin du chapitre 2 de la saison 6

Les joueurs de Fortnite parcourant le populaire jeu Battle Royale signalent des enlèvements extraterrestres avant ce qui pourrait être une saison sur le thème des ovnis.

Plusieurs blogueurs et joueurs Fortnite partagent leurs aventures sur les réseaux sociaux après une mise à jour du créateur Epic Games le mardi 1er juin. Epic est aussi aurait publié des teasers sur TikTok, Facebook, Instagram et YouTube avec le slogan « Ils arrivent » et une sorte de discours brouillé, ainsi que la date de sortie du chapitre 2, saison 7, le 8 juin.

UNE une lumière vive apparaît dans la vue du vlogger YouTube Ali « SypherPK » Hassan, qui a enregistré son enlèvement par un OVNI à environ sept minutes de cette vidéo. « Est-ce parce que je regarde les étoiles ? » dit-il, alors que la lumière vacille et bat de façon inquiétante.

« Oh, tire ! Je me fais enlever, allons-y ! » SypherPK pleure alors. Quelques instants plus tard, son avatar traverse un tunnel vert, puis réapparaît, face cachée, avec une santé complète ailleurs sur la carte.

Personne n’a encore vu à quoi ressemblent les extraterrestres ou quel type de navire ils utilisent, selon les vloggers. Il semble qu’il n’y ait pas de déclencheur spécifique pour cet événement, qui se déroule généralement dans des zones de carte centrales telles que Risky Reels et The Spire, selon Forbes .

« Il est possible que cela ne se produise qu’un certain nombre de fois par match et que vous ne soyez peut-être pas » choisi « pour recevoir la bénédiction de soins complets des extraterrestres », indique le rapport Forbes.

Epic est connu pour déchirer complètement la carte à la fin d’une saison, avec des finales passées, notamment en voyant le tout inondé ou jeté dans un trou noir. En 2019, un volcan est entré en éruption et anéanti un point de repère populaire connu sous le nom de Tilted Towers.

La société n’a pas encore dit si la finale de la saison en cours aura un événement comme ce qu’elle a fait il y a six mois; la fin du chapitre 2, la saison 4 a vu les joueurs prennent le contrôle de l’emblématique Battle Bus – qui dépose les joueurs sur la carte au début de chaque journée – pour affronter Galactus dans un combat épique pour sauver la réalité. Galactus s’était approché de la carte toute la saison et la bataille qui a suivi a eu quelques rappels à « Star Wars: A New Hope » (1977).

Des crop circles font leur apparition sur l’île Fortnite. (Crédit image: Epic Games)

La saison supposée sur le thème des extraterrestres de Fortnite est une suite naturelle à d’autres contenus spatiaux au cours de la dernière année. Les joueurs doivent chasser un ancien astronaute pendant plusieurs semaines au cours de la saison 3 du chapitre 2 de 2020. En décembre de la même année, le Mandalorien et Baby Yoda étaient les skins vedettes du chapitre 2, saison 5, qui invitaient les joueurs à entreprendre des quêtes telles que traquer le chasseur de primes sur son navire, le Razor Crest.

Les joueurs ont également la possibilité de achats sur le thème de l’espace dans la boutique, bien que Fortnite ait sauté sa longue tradition ce 4 mai d’observer « Star Wars Day » avec des skins mettant en vedette des personnages comme Finn, Rey ou un stormtrooper.

Hors écran, Epic Games est dans une bataille à part contre Apple, concernant les pratiques du géant de la technologie dans son App Store, bien qu’aucune des accusations n’ait été prouvée devant les tribunaux. Epic a tenu quelques événements Fortnite en jeu en 2020 pour protester contre Apple ; pendant ce temps, Fortnite est indisponible dans l’App Store depuis l’année dernière. Le Verge a un résumé des débats des dernières semaines alors que la communauté attend un verdict.

