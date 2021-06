Les ovnis restent inexpliqués mais ne sont pas des preuves d’extraterrestres, selon un rapport du gouvernement américain

L’ancien président Barack Obama a déclaré : « Ce qui est vrai… c’est qu’il y a des images et des enregistrements d’objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu’ils sont. »

Aussi excitants soient-ils, il est important de traiter les allégations de vie extraterrestre avec une bonne dose de scepticisme.

Il n’y a aucune preuve que les phénomènes aériens inexpliqués repérés ces dernières années par le personnel militaire américain soient des extraterrestres, selon un prochain rapport du gouvernement cité par Le New York Times Jeudi dit, mais les responsables ne peuvent toujours pas expliquer le mystérieux avion. Le journal, qui a cité de hauts responsables de l’administration informés des conclusions du rapport très attendu, a déclaré qu’ils étaient en mesure de confirmer que les navires inhabituels n’étaient pas le produit de la technologie secrète du Pentagone. Mais l’examen de plus de 120 incidents au cours des deux dernières décennies n’a pas pu expliquer les mouvements mystérieux de l’engin, qui incluent une accélération inhabituelle, des changements de direction et la capacité de s’immerger rapidement.

Et tandis que de hauts responsables ont déclaré au Times que le manque de résultats clairs signifie que bien qu’il n’y ait aucune preuve de technologie extraterrestre derrière le phénomène, il est également impossible d’exclure.

Un haut responsable informé du rapport a déclaré que les responsables du renseignement et de l’armée craignent de plus en plus que le phénomène puisse être la Chine ou la Russie expérimentant la technologie hypersonique.

Le prochain rapport – qui devrait être publié au Congrès d’ici le 25 juin – comportera une annexe classifiée, ont déclaré des responsables au Times, ce qui alimentera probablement les spéculations selon lesquelles des extraterrestres sont en fait derrière les rencontres.

Le Pentagone a publié l’année dernière des vidéos prises par des pilotes de la marine américaine montrant des rencontres en vol avec l’avion inhabituel.

Et le mystère a été encore percé par d’anciens fonctionnaires ayant accès à des renseignements classifiés.

« Ce qui est vrai – et je suis en fait sérieux ici – c’est qu’il y a des images et des enregistrements d’objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu’ils sont », a déclaré l’ancien président Barack Obama à « The Late Late Show » le mois dernier. .

L’armée américaine ne les décrit plus comme des objets volants non identifiés, ou des ovnis, utilisant plutôt le terme « phénomènes aériens non identifiés ».

