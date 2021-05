Les Outsaiders présentent la chanson «Propera Parada» et sortent les données du nouvel album | 45S

En avril 2020, The Outsaiders s’est rendu aux États-Unis pour enregistrer, avec Rudy Pagliuca (producteur lauréat d’un Grammy), ce qui serait leur troisième album studio. C’est ainsi qu’avec Carlos Imperatori (lauréat d’un Grammy et actuel nominé) en ingénierie et mixé par le renommé Héctor Castillo (multi-primé au Grammy), ils créent cette nouvelle production.

«Propera Parada» est le titre de ce single, précédé de «Éramos dos en Drogas», «Je veux te revoir» et «Donnez-moi de l’attention». Le sujet a été présenté dans le monde entier via les plateformes numériques de Diffusion Le 21 mai. La chanson symbolise un cri d’amélioration et d’encouragement à vivre sa vie et à atteindre ses objectifs et, selon les auteurs, elle porte un message qui frappe fort en ces temps de lutte et d’incertitude comme ceux que nous vivons aujourd’hui.

En attendant l’arrivée de l’album complet, le groupe a avancé le nom qu’il portera: «Temps de bronze». De plus, ils ont annoncé qu’il sera disponible dans son intégralité en août prochain.

Écoutez ensuite «Propera Parada», la nouvelle chanson de Los Outsaiders.

Arrière-plan

En mars de l’année dernière, Los Outsaiders a publié «Je veux te revoir», une chanson qui tombait à nu avec la situation actuelle: la quarantaine totale et stricte dans de nombreux pays de la région. Cette fois, nous avons fait une revue dans laquelle nous avons mis en évidence les nouvelles ressources explorées par le groupe. Aujourd’hui, avec ce nouveau sujet, ce constat reste d’actualité et se renforce même.

Que font-ils? Le temps le dira.