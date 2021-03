Les Outriders apparaîtront dans le Xbox Game Pass pour la sortie – mais avec des restrictions

Comme cela a maintenant été officiellement confirmé, après avoir déjà été taquiné par le compte Twitter Xbox Game Pass, le tireur de butin apparaît. Outriders pour la libération immédiate pour le Xbox Game Pass. Cependant, il y aura une petite limitation liée à la plate-forme PC.

Outriders dans Xbox Game Pass le premier jour

Nous savons maintenant via Xbox News que le teaser concernait en fait Outriders, qui l’a finalement confirmé dans le message. Mais nous ne parlons que des consoles, c’est-à-dire Xbox One et Xbox Series X / S, ainsi que des appareils mobiles équipés d’Android.

Il sera donc jouable dans le Xbox Game Pass dès le 1er avril sur consoles, smartphones et tablettes, mais à partir de là PC est toujours pas de conversation. On ne sait pas encore si et quand «Outriders» se retrouvera dans le Xbox Game Pass pour PC.

Qu’est-ce que les Outriders?

« Outriders » est un jeu de tir à la troisième personne avec des mécanismes de tir de butin et des inserts RPG. C’est donc un véritable hybride de genres. Le jeu est développé par People Can Fly et édité par Square Enix.

En substance, tout le monde a Personnages grâce à des capacités spécialesque sur un jeu de tir bourré d’action avoir pour but. Vous pouvez choisir quatre classesqui ont tous des compétences différentes. Grâce à l’arbre des talents, vous pouvez ensuite continuer à travailler sur vos compétences en cours de route. Vous pouvez voir une bande-annonce du jeu ici:

Vous pouvez y jouer avec trois personnes en coopération, puis suivre l’histoire principale ou vous défouler dans de nombreuses missions secondaires avec vos amis. Bref, il vous est envoyé en termes de contenu Planète Enochsur lequel les colonies désirées sont tout sauf couronnées de succès. Le mystérieux anomalie probablement contrarié le tout et c’est maintenant à vous de découvrir les secrets de cette anomalie.

La date de sortie est le 1er avril 2021. Le jeu apparaîtra régulièrement sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu avant de l’acheter, veuillez consulter notre aperçu. Nous avons déjà pu le tester et avons acquis une première impression: