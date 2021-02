Les ouragans des Bermudes sont deux fois plus forts qu’il y a six décennies

Les ouragans font exploser les Bermudes avec des vitesses de vent qui ont plus que doublé en force au cours des 66 dernières années, en raison de la hausse des températures des océans dans la région en raison de changement climatique , selon une nouvelle étude.

Dans un rayon de 100 kilomètres des Bermudes, la vitesse maximale moyenne du vent de ouragans est passé de 56 à 117 km / h (35 à 73 mph) entre 1955 et 2019, ont découvert les chercheurs. C’est l’équivalent d’une augmentation de 10 km / h (6 mi / h) chaque décennie.

Pendant ce temps, les températures de surface de la mer dans la région ont également augmenté jusqu’à deux degrés Fahrenheit (1,1 degrés Celsius), selon la Bermuda Atlantic Time Series (BATS), un ensemble de données de longue date collecté par le Bermuda Institute of Ocean Sciences.

Les scientifiques savaient déjà que les températures de surface de la mer plus élevées alimentent des cyclones tropicaux plus puissants. Mais les nouvelles découvertes montrent que les températures sous la surface de la mer jouent également un rôle clé dans la formation de ces tempêtes.

« Notre recherche démontre la plus grande pertinence des températures de la haute mer par rapport aux températures de surface de la mer uniquement dans la prévision de l’intensité des ouragans », a déclaré l’auteur principal Samantha Hallam, étudiante de troisième cycle au National Oceanographic Center et à l’Université de Southampton au Royaume-Uni, à 45Secondes.fr.

Les prévisions actuelles des ouragans dépendent fortement des températures de surface de la mer pour faire des prévisions. Cependant, les chercheurs ont découvert que la température des 50 mètres supérieurs de la colonne d’eau pouvait être utilisée pour prédire plus précisément l’intensité des ouragans.

Température et intensité

Les cyclones tropicaux – qui comprennent les ouragans dans l’océan Atlantique Nord et le Pacifique Nord-Est, les cyclones dans les océans Pacifique Sud et Indien et les typhons dans le Pacifique Nord-Ouest – se produisent lorsque des systèmes atmosphériques à basse pression se forment sur des nappes d’eau chaude près de l’équateur.

Les températures chaudes à la surface de la mer font monter dans l’atmosphère de l’air chaud plein d’humidité, créant une zone de basse pression d’air en dessous. L’air des zones environnantes est alors aspiré pour remplacer le point de basse pression «vide». Cela crée une boucle d’air chaud ascendant aspirant de l’air plus froid et provoque une augmentation de la vitesse du vent. Pendant ce temps, l’air ascendant riche en humidité se refroidit et l’eau qu’il contient forme des nuages ​​qui commencent à s’enrouler dans le courant ascendant, selon la NASA .

Au cours de ce processus de formation, la chaleur de l’océan est perdue dans l’atmosphère et les eaux de surface sont refroidies. Mais si les eaux sous-jacentes sont également chaudes, ces eaux plus chaudes remonteront à la surface parce qu’elles sont moins denses; une fois sur place, ils peuvent continuer le processus de formation de la tempête. Ce mécanisme peut être l’une des principales raisons pour lesquelles les ouragans sont devenus tellement plus forts au cours des dernières décennies.

À l’aide de données collectées sur le site Hydrostation S de l’étude des séries chronologiques de l’Atlantique des Bermudes (BATS) – un amarrage de recherche en eau profonde dans la mer des Sargasses au sud des Bermudes – les scientifiques ont analysé les changements de température dans les 300 m supérieurs de l’eau. colonne. Ils ont constaté que la température moyenne dans les 50 mètres supérieurs de la colonne d’eau, qui a augmenté entre 0,9 et 1,3 F (0,5 à 0,7 C) de 1955 à 2019, était en fait plus étroitement corrélée à l’intensité des ouragans qu’à la surface de la mer. températures seules.

« Les températures de surface et souterraines croissantes, en particulier dans les 50 mètres supérieurs [164 feet] couche océanique, jouent un rôle important alors que les ouragans s’intensifient », a déclaré Hallam.

Prédictions précises

Les ouragans à travers l’Atlantique se renforcent également à un rythme similaire à ceux des Bermudes, a noté Hallam.

« Si les températures des océans continuent d’augmenter, de nouvelles augmentations de l’intensité des ouragans pourraient être observées », a déclaré Hallam. « Cela pourrait conduire à davantage de dommages côtiers là où les ouragans touchent terre. »

Les chercheurs pensent que les températures souterraines devraient être utilisées pour aider à prédire plus précisément l’intensité des ouragans à l’avenir, en particulier dans des endroits comme les Bermudes.

« Nous avons constaté que lorsque nous utilisons la température moyenne à travers les 50 premiers mètres [164 feet] couche océanique, c’est un prédicteur plus proche de l’intensité potentielle des ouragans qu’en utilisant la température de surface de la mer seule », a déclaré Hallam.

Les chercheurs ont également eu l’occasion de tester les prévisions de température souterraine pendant l’ouragan Paulette, qui a touché terre aux Bermudes le 14 septembre 2020. Cela a abouti à des « résultats prometteurs » qui pourraient être utilisés pour aider les prévisionnistes locaux à l’avenir, a déclaré Hallam. .

L’étude a été publiée en ligne le 12 février dans la revue Lettres de recherche environnementale .

