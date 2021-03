Les Oscars sont entrés dans l’histoire avec une liste variée de nominés par intérim

Les nominations aux Oscars 2021 dans les catégories d’acteur ont marqué l’histoire à bien des égards.

Un record de neuf acteurs de couleur a mérité des hochements de tête aux Oscars lundi, la star de « Minari » Steven Yeun devenant le premier Américain d’origine asiatique à être nommé meilleur acteur. L’acteur de 37 ans est né en Corée du Sud et a ensuite déménagé avec ses parents aux États-Unis.

Dans la même catégorie, l’acteur britannique Riz Ahmed, 38 ans, nominé pour sa performance dans «Sound of Metal», est devenu la première personne d’origine pakistanaise et le premier musulman nominé pour le meilleur acteur.

C’est la première fois dans l’histoire des Oscars que deux hommes d’origine asiatique sont en lice pour le prix du meilleur acteur au cours de la même année.

Auparavant, seuls deux acteurs d’origine asiatique avaient été nominés dans la catégorie du meilleur acteur, et aucun d’entre eux n’était américain. Né en Russie, Yul Brynner, d’origine mongole, a été nominé et remporté pour «Le roi et moi», et l’acteur anglais Ben Kingsley, qui est à moitié indien, a été nominé et remporté pour «Gandhi», puis à nouveau nominé pour « Maison du sable et du brouillard. «

Ahmed, qui joue un batteur de rock et un héroïnomane en convalescence aux prises avec une perte auditive dans « Sound of Metal », a déclaré lundi au New York Times qu’il comprenait pourquoi ses nominations et celles de Yeun étaient « significatives pour d’autres personnes ».

« Je pense juste que plus de personnes peuvent se trouver célébrées et incluses dans ces moments, mieux c’est. C’est ce que la narration est. Il s’agit d’essayer d’étendre notre idée de qui nous sommes », a déclaré Ahmed. « Et lorsque nous célébrons un plus large éventail d’histoires et un plus large éventail de conteurs, cela peut aider de plus en plus de gens à se retrouver dans notre culture. Et c’est vraiment une chose positive. »

Yeun et Ahmed sont en compétition contre deux autre nominés pour l’histoire dans la catégorie du meilleur acteur, qui pour la première fois cette année n’est pas composée d’une majorité blanche.

Le regretté Chadwick Boseman a remporté sa première nomination aux Oscars pour «Ma Rainey’s Black Bottom». L’acteur, décédé en août 2020 d’un cancer du côlon à seulement 43 ans, est devenu l’un des huit artistes à avoir remporté une nomination aux Oscars à titre posthume et le premier acteur noir à le faire.

Et, Anthony Hopkins, 83 ans, est devenu le plus vieux nominé pour le meilleur acteur grâce à sa nomination cette année pour « The Father ». Si l’acteur gallois vétéran, qui a remporté un Oscar il y a 29 ans pour «Le silence des agneaux», remporte le prix de cette année, il deviendra le lauréat par intérim le plus âgé de toutes les catégories.

Hopkins a remercié Florian Zeller, réalisateur de « The Father », sur Instagram « pour avoir fait confiance à ce vieil homme et pour la magnifique opportunité de travailler avec vous et votre casting exceptionnel. »

La catégorie du meilleur acteur n’est pas la seule à regorger de nominés pour l’histoire en 2021.

Dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien, la co-vedette de Yeun «Minari» Yuh-Jung Youn, 73 ans, est devenue la première personne coréenne à être nominée pour un Oscar d’acteur.

Viola Davis est entrée dans l’histoire des Oscars lorsqu’elle a remporté sa quatrième nomination aux Oscars lundi. L’acteur de 55 ans, nominé pour la meilleure actrice pour sa performance en tant que pionnière légendaire de la musique blues Ma Rainey dans « Ma Rainey’s Black Bottom », est devenu l’acteur noir le plus nominé de tous les temps et la seule femme noire à avoir remporté deux meilleures actrices. nominations.

Davis a célébré le jalon sur Twitter, écrivant: « Absolument ravi !! Félicitations à toute l’équipe @MaRaineyFilm! Mérite! »

Parmi les autres acteurs de couleur nominés aux Oscars cette année, citons Andra Day (« Les États-Unis contre Billie Holiday ») pour la meilleure actrice, et LaKeith Stanfield (« Judas et le Messie noir »), Daniel Kaluuya (« Judas et le Messie noir » ) et Leslie Odom Jr. (« One Night in Miami … »), qui ont tous été nominés dans la catégorie du meilleur acteur de soutien.

