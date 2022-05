Les Oscars préférés des fans soupçonnés d’avoir été votés par des bots

Prix ​​Oscar

Zack Snyder a remporté les Oscars Fan Favorites et beaucoup soupçonnent que des bots ont été utilisés pour voter pour lui pendant que l’Académie défend les prix.

© GettyPrix ​​Oscar

Zack Snyder a été le grand gagnant du Favori des fans des Oscars prenant deux statuettes. un pour le film Armée des morts produit par Netflix et l’autre pour une scène charnière de sa version de Ligue des Justiciersdans ce cas le moment où Flash voyage dans le passé pour sauver tous les héros de son équipe et ainsi pouvoir vaincre le méchant Steppenwolf et empêcher la victoire du redoutable Darkseid.

fans de Zack Snyder nombreux et, à en croire les polémiques que le cinéaste a vécues à propos de son travail dans Ligue des Justiciers, un projet auquel il a renoncé suite au suicide de sa fille, et qui a été réalisé par Joss Whedon, a toujours fait preuve d’un haut degré d’organisation sur Internet. A tel point que votre demande #ReleaseTheSnyderCut conduit à la première de La Ligue des Justiciers de Zack Snyder dans hbo max des années après que la coupe de Whedon soit sortie en salles avec un accueil lamentable par les fans.

Ont-ils voté pour les bots ? soupçons !

La vérité est que les partisans de Snyder savent faire du bruit et font actuellement campagne pour le Univers étendu DC revenir à son chemin antérieur en fonction de la vision de la personne en charge de Homme d’acier. Quand tous ces fans ont découvert le prix Favori des fans des Oscars qui présentait à la fois un film et la scène la plus célèbre des salles de cinéma, est passé à l’action pour se rendre sur Twitter et voter pour Armée des morts Oui La Ligue des Justiciers de Zack Snyder.

Tel que publié L’emballageles prix Favori des fans Oui Moment de joie ont été remportés par le vote de robot. Ce sont des comptes Twitter automatisés qui ne sont pas gérés par des humains et émettent des milliers de faux votes. Un outil d’analyse de balises est arrivé à cette conclusion de la même manière que David Kirsch, un professeur d’université expert en recherche de balises. fanbots.

Pendant, L’Académie défend ses actions pour choisir les prix Favori des fans Oui Moment de joie. La première chose qu’ils ont dit à Salon de la vanité est que chaque utilisateur de Twitter ne pouvait voter que 20 fois par catégorie et que les comptes datant de moins d’un jour n’avaient aucune chance de participer au vote. Telescope, la société chargée de mesurer ces relevés, n’a pas fait de commentaire à ce sujet. le fandom de Zack Snyder pourrait gagner le vote robot? La question demeure.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂