Les Oscars de la pandémie et de l’ennui: critiquer la cérémonie

Les Oscars 2021 avaient une cérémonie différente aux 92 précédents qui ont eu lieu à Hollywood. La pandémie de coronavirus a affecté les plans de l’Académie et en plus de retarder l’événement de deux mois, il y a eu des changements importants dans la méthode de livraison. Bien que l’essence de la fête ait été maintenue, rien n’était pareil et c’est ainsi que les fans l’ont exprimé: ils ont critiqué le gala pour le considérer comme ennuyeux. Qu’est-ce que tu penses?

Pour commencer, la réunion est passée du légendaire Théâtre Dolby au Gare Union des anges. La cérémonie s’est terminée avec distance sociale, bien que les participants aient déjà été vaccinés contre Covid-19. De plus, les invités devaient garder le masques sans être devant la caméra et de nombreuses personnes ont été interdites de monter pour recevoir les prix.







Le responsable du parti, Steven Soderbergh, a annoncé en avant-première qu’il s’agirait d’un gala conçu comme un film, loin d’essayer de monter une émission comme une émission de télévision ou une comédie musicale. Par conséquent, la cérémonie avait un ton marqué par le discours politiques, diversité et reconnaissance des médecins pour leur lutte contre la pandémie.

Le seul moment qui a brisé le moule a été la danse Glen Close qui, lors d’un jeu dirigé par les présentateurs où certains artistes devaient deviner si la chanson qui jouait à ce moment-là avait remporté des prix, l’actrice était l’une des participantes. Cette activation des énigmes était la seule nouveauté du gala qui comportait également le traditionnel In Memorian.

Même la fin a été frappante pour plus d’un: ce n’était pas avec le prix du meilleur film, mais cet endroit a été laissé à la surprise de la nuit avec la consécration d’Anthony Hopkings. Cependant, l’acteur de 83 ans n’étant pas présent, personne n’a reçu la statuette et les prix se sont terminés brusquement.

Ils affirment que les Oscars 2021 étaient ennuyeux