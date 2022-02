Les Oscars annoncent la liste complète des nominations aux Oscars 2022

C’est la saison des Oscars et la liste complète des nominations aux Oscars vient d’être annoncée. Chaque année, l’événement reconnaît certains des meilleurs noms de l’industrie avec des nominations accordées aux meilleures performances vues dans le cinéma. La cérémonie sera diffusée le 27 mars.

ABC a divulgué que de nombreux films populaires font partie de cette liste. Des films comme West Side Story, Cyrano, Allée des cauchemars, Roi Richard, Le pouvoir du chien, Belfast, Être les Ricardo, et d’autres obtiennent une certaine reconnaissance. Il y avait eu des prédictions selon lesquelles Kristen Stewart serait en lice pour la meilleure actrice pour son rôle de Diana dans Spenceret maintenant cela a été officialisé avec l’annonce de sa nomination.

De nombreux fans de Marvel espéraient Spider-Man : Pas de retour à la maison attirerait toute l’attention qu’il mérite aux Oscars. Le succès de ce film ne peut être nié, avec des éloges universels de la part des critiques et des fans, en plus d’immenses bénéfices au box-office. Il a obtenu une nomination pour les meilleurs effets visuels pour ce que ça vaut. Bien qu’il n’ait pas été mis en place pour le meilleur film, l’une de ses stars est toujours en lice pour un prix majeur avec Andrew Garfield pour le meilleur acteur pour son rôle dans Tic, tic… Boum !.

Les Oscars ramèneront un hôte pour 2022





abc

Les Oscars ont duré trois ans sans hôte, apparemment parce qu’il semblait toujours y avoir un contrecoup qui se produisait, peu importe qui était embauché pour le poste. Craig Erwich, président de Hulu Originals et ABC Entertainment, a annoncé le mois dernier que les Oscars ramèneraient un hôte en 2022. Un nom n’a pas encore été annoncé, mais il convient de noter que Tom Holland a publiquement fait campagne pour le poste.

Quel que soit celui qui animera l’émission, les Oscars tomberont le 27 mars sur ABC. Vous pouvez consulter la liste des nominations pour les principaux prix d’acteur et de cinéma ci-dessous, et vous pouvez trouver plus d’informations sur le site officiel des Oscars.





MEILLEURE ACTRICE

Jessica Chatain (Les yeux de Tammy Faye)

Olivia Colman (La fille perdue)

Penelope Cruz (Mères parallèles)

Nicole Kidman (Être les Ricardo)

Kristen Stewart (Spencer)

MEILLEUR ACTEUR

Javier Bardem (Être les Ricardo)

Benedict Cumberbatch (Le pouvoir du chien)

Andrew Garfield (Tic, tic… Boum !)

Will Smith (Roi Richard)

Denzel Washington (La Tragédie de Macbeth)

MEILLEUR RÉALISATEUR

Paul Thomas Anderson (Pizza Réglisse)

Kenneth Branagh (Belfast)

Jeanne Campion (Le pouvoir du chien)

Steven Spielberg (West Side Story)

Ryûsuke Hamaguchi (Conduire ma voiture)

MEILLEURE IMAGE

Belfast

CODA

Ne lève pas les yeux

Conduire ma voiture

Dune

Roi Richard

Pizza Réglisse

Allée des cauchemars

Le pouvoir du chien

West Side Story

LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Jessie Buckley (La fille perdue)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (Le pouvoir du chien)

Aunjanue Ellis (Roi Richard)

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN

Ciarán Hinds (Belfast)

Troie Kotsur (CODA)

Jesse Plemons (Le pouvoir du chien)

JK Simmons (Être les Ricardo)

Kodi Smit-McPhee (Le pouvoir du chien)

LE MEILLEUR SCÉNARIO ADAPTÉ

CODA (Sian Heder)

Conduire ma voiture (Ryusuke Hamaguchi & Takamasa Oe)

Dune (Eric Roth, Jon Spaihts & Denis Villeneuve)

La fille perdue (Maggie Gyllenhaal)

Le pouvoir du chien (Jane Campion)

MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL

Belfast (Kenneth Branagh)

Ne lève pas les yeux (Adam McKay et David Sirota)

Pizza Réglisse (Paul Thomas Anderson)

Roi Richard (Zach Baylin)

La pire personne du monde (Eskil Vogt & Joachim Trèves)

MEILLEURE CONCEPTION DE COSTUME

Cruelle (Jenny Beavan)

Cyrano (Massimo Cantini Parrini)

Dune (Jacqueline West)

Allée des cauchemars (Luis Sequeira)

West Side Story (Paul Tazwell)

MEILLEUR SON

Belfast

Dune

Pas le temps de mourir

Le pouvoir du chien

West Side Story

MEILLEURE SCORE ORIGINALE

Ne lève pas les yeux (Nicolas Britell)

Dune (Hans Zimmer)

Encanto (Germaine Franco)

Mères parallèles (Alberto Iglesias)

Le pouvoir du chien (Jonny Greenwood)

MEILLEUR COURT COURT D’ANIMATION

Affaires de l’art

Bestie

Boxballet

Robin Robin

L’essuie-glace

MEILLEUR COURT COURT D’ACTION EN DIRECT

Ala Kachuu – Prendre et courir

La robe

Le long au revoir

Dans mes pensées

Attendez svp

MEILLEUR MONTAGE DE FILM

Ne lève pas les yeux (Hank Corwin)

Dune (Jo Walker)

Roi Richard (Pamela Martin)

Le pouvoir du chien (Peter Sciberras)

Tic, tic… Boum ! (Myron Kerstein et Andrew Weisblum)

MEILLEUR MAQUILLAGE ET COIFFURE

Les yeux de Tammy Faye

Maison Gucci

Venir 2 Amérique

Cruelle

Dune

MEILLEUR FILM D’ANIMATION

Encanto

Fuir

Lucas

Les Mitchell contre les machines

Raya et le dernier dragon

MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE

Ascension

Attique

Fuir

L’été de l’âme

Écrire avec le feu

MEILLEUR COURT DOCUMENTAIRE

Audible

Conduis-moi à la maison

La reine du basket

Trois chansons pour Benazir

Quand nous étions des intimidateurs

MEILLEURE CHANSON ORIGINALE

« Soyez vivant » — Beyoncé Knowles-Carter et Darius Scott (Roi Richard)

« Dos Oruguitas » – Lin-Manuel Miranda (Encanto)

« Down to Joy » – Van Morrison (Belfast)

« Pas le temps de mourir » – Billie Eilish & Finneas O’Connell (Pas le temps de mourir)

« D’une manière ou d’une autre, vous le faites » – Diane Warren (Quatre bons jours)

MEILLEURE CINÉMATOGRAPHIE

Dune (Greig Fraser)

Allée des cauchemars (Dan Lausten)

Le pouvoir du chien (Ari Wegner)

La Tragédie de Macbeth (Bruno Delbonnel)

West Side Story (Janusz Kaminski)

MEILLEUR MONTAGE DE FILM

Ne lève pas les yeux (Hank Corwin)

Dune (Jo Walker)

Roi Richard (Pamela Martin)

Tic, tic… Boum ! (Myron Kerstein et Andrew Weisblum)

Le pouvoir du chien (Peter Sciberras)

MEILLEUR FILM INTERNATIONAL

Conduire ma voiture (Japon)

Fuir (Danemark)

La main de Dieu (Italie)

Lunana : un yak dans la salle de classe (Bhoutan)

La pire personne du monde (Norvège)

MEILLEURE CONCEPTION DE PRODUCTION

Dune (Zsuzsanna Sipos & Patrice Vermette)

Allée des cauchemars (Tamara Deverell et Shane Vieau)

Le pouvoir du chien (Grant Major & Amber Richards)

La Tragédie de Macbeth (Stefan Dechant et Nancy Haigh)

West Side Story (Rena DeAngelo et Adam Stockhausen)

MEILLEURS EFFETS VISUELS

Dune

Gars libre

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Pas le temps de mourir

Spider-Man : Pas de retour à la maison





