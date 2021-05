Les Oscars 2022 ont déjà une date et un lieu confirmés

Les Oscars sont l’événement le plus important de l’industrie cinématographique. La première édition a eu lieu le 16 mai 1929 Et depuis lors, il a réuni de grandes stars hollywoodiennes en un seul endroit. Depuis Charlie Chaplin en passant pour Al Pacino jusqu’à ce que les nouvelles générations aiment Natalie Portman. Mais en raison de la pandémie de coronavirus, cette année la cérémonie a dû subir un retard notable dans sa date.

Après avoir eu lieu en février, cela n’a été possible qu’à la fin du mois d’avril avec des protocoles sanitaires stricts. Cependant, il semble que l’Académie se prépare pour l’année prochaine une célébration beaucoup plus similaire à celle que nous connaissions déjà. En fait, ils ont déjà mis une date et tout. Découvrez tous les détails dans cette note.

Quand et où auront lieu les Oscars 2022?

Les Oscars 2021 ont eu lieu à la gare de Los Angeles (Photo: Getty Images)



Les préparatifs de la 94e édition sont déjà en cours et l’Académie vient de confirmer la date. Les Oscars auront lieu le 27 mars 2022, laissant ainsi de côté le mois de février, mais en avance sur ce qui s’est passé cette année. Maintenant, en dialogue avec abc, les organisateurs ont soutenu que cette date est sujette à changement car la pandémie de coronavirus n’est pas encore terminée et cela pourrait entraîner de nouveaux retards.

En revanche, ce qui est un fait, c’est qu’elles se reproduiront dans le mythique Théâtre Dolby. Il faut se rappeler que cette année, ils ont eu lieu à la gare de Los Angeles, car c’est un espace beaucoup plus grand. De plus, l’année prochaine sera spéciale car les Golden Globes ne seront pas à l’écoute. En raison des accusations et des plaintes de discrimination et de racisme, le réseau NBC ne diffusera pas la cérémonie qui récompense le meilleur du cinéma et de la télévision.

Il convient de noter que ces types d’événements cinématographiques ne sont plus ce qu’ils étaient il y a des années. L’audience diminue et avec la crise que la pandémie de coronavirus a provoquée dans l’industrie, sa permanence dans le temps est une véritable inconnue.