Les Oscars 2021 seront diffusés en direct à partir de plusieurs endroits

Les Oscars 2021 seront toujours un événement en direct cette année, selon l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Il a également été annoncé que l’événement en direct se déroulerait à plusieurs endroits. Les Oscars seront très différents cette année, ce que les gens connaissent depuis un certain temps. Beaucoup se sont demandé si cela allait pouvoir se produire, mais l’Académie avance et s’adapte à chaque étape du processus.

L’Académie avait précédemment repoussé la date de la cérémonie au 25 avril, ce qui a vu d’autres remises de prix suivre. En plus de repousser la date, l’Académie a également étendu sa fenêtre d’éligibilité pour les films qui n’ont pas pu ouvrir dans les salles. La plupart des films ont vu de courtes fenêtres théâtrales suivies de premières numériques et VOD. Vous pouvez lire une déclaration d’un porte-parole de l’Académie ci-dessous.

«En cette année unique qui a demandé tant de monde, l’Académie est déterminée à présenter des Oscars pas comme les autres, tout en donnant la priorité à la santé et à la sécurité publiques de tous ceux qui participeront. Pour créer le spectacle en personne, notre public mondial veut voir, tout en s’adaptant aux exigences de la pandémie, la cérémonie sera diffusée en direct à partir de plusieurs endroits, y compris l’emblématique Dolby Theatre. Nous sommes impatients de partager plus de détails bientôt. «

Contagion Le réalisateur Steven Soderbergh devrait produire la télédiffusion des Oscars aux côtés de Jesse Collins et Stacey Sher. Quant aux autres endroits où la cérémonie aura lieu, cela n’est pas clair, mais on peut imaginer qu’ils auront une place sur la côte est dans le but de réduire les déplacements. Cela étant dit, nous sommes encore à plus de deux mois de la diffusion, et beaucoup de choses peuvent changer dans le temps.

Dans l’état actuel des choses, les cinémas en Amérique du Nord sont en grande partie fermés et ce depuis mars de l’année dernière. La crise de la santé publique retarde toujours les productions, les événements sportifs et plus encore, de nombreux films de 2021 envisageant une sortie hybride. Warner Bros.apporte ses films 2021 dans les cinémas et HBO Max simultanément, bien que les cinémas puissent rouvrir d’ici cet été, ou peut-être à l’automne, selon les analystes. L’Académie surveille la situation de près pour voir comment ils peuvent inclure des films, tout en créant un environnement sûr pour la cérémonie.

Le vote pour les Oscars aura lieu le 5 mars. Les nominations seront annoncées le lundi 15 mars et la cérémonie aura lieu le dimanche 25 avril. Les Golden Globes devraient être diffusés le 28 février et Tina Fey et Amy Poehler seront respectivement hébergées séparément de New York et Los Angeles. Pour l’instant, les deux cérémonies tentent de faire quelque chose de divertissant, tout en suivant des protocoles de sécurité stricts en même temps. Entertainment Weekly a été l’un des premiers points de vente à confirmer que la cérémonie des Oscars 2021 sera en direct et se déroulera dans plusieurs endroits.

Sujets: Oscars