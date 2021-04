Les origines du COVID-19 encore obscures, quelles sont les prochaines étapes pour les experts de l’OMS?

Le groupe de scientifiques souhaite qu’une nouvelle enquête inclue des experts en biosécurité et en biosécurité pour enquêter sur les origines du COVID-19.

La mission conjointe internationale et chinoise organisée par l’Organisation mondiale de la santé sur les origines du COVID a publié son rapport la semaine dernière, suggérant que pour presque tous les sujets couverts, une étude plus approfondie était nécessaire. Quel genre d’étude et qui le fera est la question.

Le rapport suggérait de poursuivre plusieurs pistes d’enquête, axées sur l’origine probable du coronavirus chez les chauves-souris. Il a conclu que la voie la plus probable vers les humains passait par un animal intermédiaire, peut-être dans une ferme faunique. Parmi les efforts futurs, il pourrait s’agir d’enquêtes auprès des banques de sang pour rechercher des cas qui auraient pu apparaître avant décembre 2019 et de rechercher les sources animales potentielles du virus dans les fermes d’animaux sauvages, a proposé l’équipe.

Les détracteurs du rapport ont cherché à examiner davantage la possibilité qu’un incident de laboratoire à Wuhan ait pu conduire à la première infection humaine. Un groupe de scientifiques vaguement organisé et d’autres qui se sont réunis virtuellement pour discuter de la possibilité d’une fuite de laboratoire a publié une lettre ouverte cette semaine, détaillant plusieurs façons de mener une enquête approfondie. Il a appelé à de nouvelles mesures, affirmant que «les enregistrements critiques et les échantillons biologiques qui pourraient fournir des informations essentielles sur les origines de la pandémie restent inaccessibles».

Une grande partie de la lettre fait écho à une version antérieure du même groupe détaillant ce qu’il considérait comme les échecs de la mission de l’OMS. Cette seconde lettre est plus précise dans le type d’enquêtes futures qu’elle propose.

Le groupe est à la recherche d’une nouvelle enquête qui inclurait des experts en biosécurité et en biosécurité, une qui pourrait impliquer l’OMS ou un effort multinational distinct pour mettre en place un processus différent pour explorer les débuts de la pandémie et ses origines en Chine.

Jamie Metzl – un auteur; chercheur principal de l’Atlantic Council, un groupe de réflexion international sur les politiques; et signataire de la lettre des scientifiques – a déclaré que les appels renouvelés pour une enquête plus approfondie reflétaient la nécessité d’une plus grande surveillance et de restrictions sur les virus pouvant être étudiés dans les laboratoires du monde entier.

« Il ne s’agit pas de se liguer contre la Chine », a déclaré Metzl.

Le groupe de Metzl a été parmi les déçus par le rapport publié la semaine dernière, car il a écarté d’emblée la possibilité d’une fuite de l’Institut de virologie de Wuhan, la qualifiant d’extrêmement improbable.

Le chef de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré plus tard que l’examen par la mission d’une éventuelle fuite de laboratoire n’était pas «assez vaste».

Il a poursuivi: «Bien que l’équipe ait conclu qu’une fuite de laboratoire est l’hypothèse la moins probable, cela nécessite une enquête plus approfondie, éventuellement avec des missions supplémentaires impliquant des experts spécialisés, que je suis prêt à déployer.»

Depuis le début, la mission de la mission n’a jamais été d’enquêter sur la sécurité ou les procédures au laboratoire de Wuhan, où de nombreuses recherches ont été effectuées sur le coronavirus de la chauve-souris. es ces dernières années, ou dans tout autre laboratoire en Chine.

Ce que les pays membres de l’OMS ont autorisé, c’est un effort scientifique collaboratif d’un groupe d’experts internationaux et de leurs homologues chinois pour étudier les origines de la pandémie.

L’équipe de scientifiques internationaux n’avait ni pouvoir ni mandat pour agir indépendamment de leurs collègues chinois. Comme le dictaient les pays membres, chaque mot du rapport devait être approuvé à la fois par le groupe chinois et international. Ils ont passé 28 jours en Chine, dont deux semaines en quarantaine dans un hôtel.

Le résultat, qui comprend un examen approfondi de la littérature scientifique existante, rassemble les preuves en faveur de la compréhension générale des origines du virus, à savoir qu’un coronavirus de chauve-souris très probablement transmis à un autre animal, puis aux humains. C’est ce qui s’est passé avec le coronavirus antérieur épidémies de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et de syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS).

Des virus similaires ont été trouvés chez les chauves-souris et les pangolins, bien qu’ils ne soient pas assez proches pour se répandre sur les humains. La suspicion d’une fuite de laboratoire repose sur l’idée que les laboratoires chinois collectent et étudient ces virus et que les scientifiques chinois mentent sur les recherches qu’ils font ou ignorent ce qui se passe dans leurs institutions.

Shi Zhengli, directeur de l’Institut de virologie de Wuhan, et d’autres scientifiques chinois de renommée internationale ont déclaré que le SRAS-CoV-2 n’était présent dans aucun laboratoire chinois et qu’aucun virus n’était assez proche de lui pour faire un bond aux gens.

Certains experts qui n’ont signé aucune des deux lettres ouvertes critiquant l’OMS pensent qu’un autre type d’enquête est nécessaire.

Le Dr Daniel Lucey, expert en maladies infectieuses à l’Université de Georgetown, a déclaré qu’il pensait, sur la base de la génétique du virus et des nombreux précédents établis de propagation des maladies des animaux aux humains, que le virus était originaire de la nature. Mais il a également déclaré qu’il pensait qu’il était possible qu’il soit présent dans un laboratoire de Wuhan et qu’il se soit échappé pour déclencher la pandémie, peut-être parce que quelqu’un a été accidentellement infecté.

Il a dit que dans l’ensemble, sur la question des origines virales, «je ne suis vraiment pas convaincu que cela provienne d’un laboratoire, mais il n’y a pas assez d’investigations.»

Il a dit qu’il pensait que le rapport équivalait à un «coup de circuit du Grand Chelem» pour la Chine. Ce que la Chine veut, a-t-il dit, «c’est de créer un doute raisonnable sur le fait que le virus a commencé en Chine». Et, a-t-il dit, le rapport suggère qu’il est possible que le virus soit originaire d’autres pays d’Asie du Sud-Est et peut-être même d’Europe.

Jesse Bloom, un biologiste évolutionniste du Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle, qui n’a signé aucune des deux lettres critiques, a déclaré qu’il n’avait pas vu de preuves dans le rapport pour soutenir un rejet du rôle possible d’un laboratoire.

«Je pense que les origines naturelles de la pandémie sont tout à fait plausibles», a déclaré Bloom, mais a ajouté qu’il était d’accord avec Tedros sur le fait que l’évaluation d’un accident de laboratoire n’était pas assez approfondie et nécessitait une enquête plus approfondie.

Outre le laboratoire, le rapport mentionne plusieurs directions prometteuses pour des études futures, notamment le traçage du chemin des produits animaux ou des animaux qui auraient pu transporter le virus vers les marchés de Wuhan.

Peter Daszak, chef de l’EcoHealth Alliance, qui a été critiqué par les théoriciens des fuites de laboratoire pour son travail précédent avec l’Institut de virologie de Wuhan, a déclaré que les résultats indiquaient jusqu’à présent les fermes d’animaux sauvages comme les endroits les plus probables pour les retombées des animaux sur les humains. Il existe de nombreuses fermes de ce type en Chine et en Asie du Sud-Est, et les animaux qui s’y trouvent, comme les chiens viverrins et les civettes, sont en contact avec les chauves-souris et les humains. Des milliers de tests sur des animaux et des échantillons d’animaux en provenance de Chine, y compris sur les fruits de mer et d’autres marchés, n’ont donné aucune preuve de la présence du SRAS-CoV-2, selon le rapport de l’OMS.

Le rapport mentionne également que les visons et les chats se sont révélés facilement sensibles à l’infection, vraisemblablement d’origine humaine, et sont des réservoirs potentiels du virus. Il n’a pas été démontré que les chats transmettaient le virus aux humains, mais les visons l’ont fait. La Chine a une industrie du vison florissante mais n’a signalé aucune infection d’élevage de visons à l’OMS.

Lucey a déclaré qu’il a qualifié le manque d’informations sur les fermes de visons de Chine de «Le silence du vison».

En ce qui concerne les études sur l’homme, le rapport suggère que l’analyse du sang dans les dons des banques de sang effectués de septembre à décembre 2019 pourrait être très utile. La première épidémie enregistrée s’est produite sur le marché de Huanan à Wuhan en décembre 2019.

Marion Koopmans, une experte néerlandaise en virus à l’Université Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas, a déclaré que la mission de l’OMS avait demandé au système de banque de sang de Wuhan de s’accrocher aux dons de sang de cette période. Cela a été accepté, a-t-elle déclaré, et maintenant les Chinois demandent la permission de tester le sang pour des anticorps contre le virus qui pourraient aider à déterminer exactement quand le virus est apparu pour la première fois chez l’homme. Si de telles études étaient prolongées, cela pourrait également aider à localiser.

Koopmans a déclaré qu’elle espérait que les études sur les dons de sang pourraient être étendues à d’autres provinces et régions en dehors de la Chine. « Ma conception d’étude parfaite serait que vous incluiez des régions en Italie et en France où il y avait des indications possibles de la présence du virus avant décembre », a-t-elle déclaré.

Elle a dit que des tests standardisés devraient être effectués pour toutes les régions en question. Cela pourrait à son tour indiquer des poches isolées d’apparitions précoces du virus. Les tests sur la faune dans ces zones pourraient être productifs.

Koopmans a défendu la mission de l’équipe de l’OMS, affirmant qu’elle avait toujours été conçue comme une étude scientifique avec des collègues chinois. Si une enquête est l’objectif, dit-elle, «vous devez faire une inspection ou quelque chose du genre, mais ce n’est pas une étude scientifique».

Sur ce point, les critiques sont d’accord. L’une des sections les plus révélatrices de la lettre des critiques de l’OMS concerne la composition d’une équipe chargée d’enquêter sur les laboratoires chinois. Si les règles de base pour une deuxième mission sont réécrites, indique la lettre, l’OMS devrait «garantir l’incorporation d’un ensemble de compétences plus large dans l’équipe d’experts internationaux, y compris des experts en biosécurité et en biosécurité, des analystes de données biologiques et des enquêteurs médico-légaux expérimentés.

Presque à la toute fin du rapport, en discutant de ce qui devrait être fait pour en savoir plus sur la probabilité d’un incident de laboratoire, le rapport recommande «un examen administratif et interne régulier des laboratoires de biosécurité de haut niveau dans le monde. Suivi des nouvelles preuves fournies autour d’éventuelles fuites de laboratoire. »

Metzl a déclaré qu’il ne pouvait pas être plus d’accord et a déclaré qu’à l’avenir, un tel examen devrait inclure les laboratoires américains. Mais, a-t-il dit, la pandémie est de la plus haute urgence, et il veut commencer tout de suite avec la Chine. Pourtant, lui et les autres signataires des deux lettres, a-t-il dit, sont très préoccupés par la recherche sur les virus dans le monde.

Alors que de nombreux experts en virus et spécialistes des maladies souhaitent collecter et étudier les virus afin d’en savoir plus et d’être mieux préparés aux épidémies, Metzl a déclaré que lui et d’autres souhaitaient plus de restrictions sur les études sur les virus.

«Il est absolument logique d’établir un système de réglementation mondial supervisant le travail agressif avec des agents pathogènes dangereux ou mortels partout», a-t-il déclaré.

James Gorman c.2021 The New York Times Company

