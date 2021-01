Les origines des coronavirus seront étudiées par l’équipe de l’OMS arrivant en Chine cette semaine

Un peu plus d’un an après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été alertée pour la première fois sur une série de maladies respiratoires mystérieuses, des experts de l’agence devraient arriver en Chine jeudi 11 janvier pour enquêter sur les origines du nouveau coronavirus.

Les origines du virus, qui a maintenant infecté plus de 90,3 millions de personnes dans le monde et tué 1,9 million, a suscité de nombreuses spéculations; les théories du complot ont même affirmé que le virus aurait pu provenir d’un laboratoire chinois, ce qui, selon les scientifiques, est extrêmement improbable, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Un grand nombre de recherches et de données montre que le SRAS-CoV-2 a évolué à partir de coronavirus qui infectent naturellement les chauves-souris et les pangolins en Asie et en Asie du Sud-Est, selon une étude publiée en septembre 2020 dans L’American Journal of Tropical Medicine and Hygiene . Le consensus général est que le nouveau coronavirus a d’abord circulé chez les chauves-souris et a sauté chez l’homme, probablement via une espèce intermédiaire encore inconnue qui aurait pu être vendue sur les marchés chinois, selon l’Associated Press .

Mais alors que les scientifiques ont développé des vaccins en un temps record, personne n’a été en mesure de déterminer comment la pandémie a commencé en premier lieu. Cela pourrait être en partie dû au fait que la recherche sur le sujet est strictement contrôlée par le gouvernement chinois. Alors que le gouvernement chinois accorde des subventions aux scientifiques du sud de la Chine pour rechercher les origines du virus, il surveille également les résultats et exige des approbations avant toute publication, selon l’AP.

Deux membres de l’OMS qui avaient déjà commencé à se rendre en Chine se sont vu refuser l’autorisation la semaine dernière, selon la BBC. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré la semaine dernière lors d’une conférence de presse qu’il était « déçu » que la Chine n’ait pas finalisé leurs autorisations pour les membres de l’OMS d’entrer dans le pays. « Nous sommes impatients de lancer la mission le plus rapidement possible », a-t-il déclaré.

La Chine a maintenant approuvé la visite d’experts de l’OMS, qui arriveront cette semaine pour rencontrer des experts de la Commission nationale chinoise de la santé. Ce sera l’occasion « d’échanger avec des scientifiques chinois et des experts médicaux sur la coopération scientifique sur le traçage de l’origine du nouveau coronavirus », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian, selon l’AP.

Comprendre les origines de la pandémie de COVID-19 est « d’une grande importance », ont écrit des chercheurs dans l’étude de l’American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. C’est parce que si nous ne comprenons pas comment cela s’est produit, cela pourrait facilement se reproduire. Il existe de nombreux autres virus capables d’infecter les humains et qui circulent déjà chez les animaux, il est donc essentiel de trouver et de surveiller ces réservoirs pour prévenir de futures pandémies.

«Alors que nous sommes confrontés à la multiplication des décès et aux bouleversements sociétaux de la pandémie de COVID-19, nous ne devons pas perdre de vue comment cette pandémie a commencé, comment et pourquoi nous avons manqué les signes avant-coureurs, et ce que nous pouvons faire pour l’empêcher de se reproduire – et encore. »

