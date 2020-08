Les organisateurs répondent aux critiques des fans: DC FanDome maintenant divisé en deux

Les fans de bandes dessinées attendent avec impatience le DC FanDome. La convention virtuelle aura lieu du 22 au 23 août pendant 24 heures – en fait. Maintenant, l’événement a reçu une autre date. La raison: dans le plan original, de nombreux panneaux se chevauchaient, c’est pourquoi les partisans de DC ont exprimé leur mécontentement.

Par exemple, si vous voulez regarder le panneau sur “Wonder Woman 1984” le 22 août à 19h00, vous devriez avoir ignoré le panneau sur “The Flash”, qui se déroule en même temps. Quelque chose qui a énervé les fans.

Un autre événement suivra en septembre

Désormais, les responsables de la convention ont pris à cœur les critiques et ont divisé sans plus tarder l’événement en deux dates. Le DC FanDome: Explore the Multiverse aura également lieu du 12 au 13 septembre. Pendant le week-end, l’accent est principalement mis sur la série DC. Les fans peuvent se défouler dans cinq des six mondes thématiques: DC WatchVerse, DC YouVerse, DC KidsVerse, DC InsiderVerse et DC FunVerse.

En outre, les abonnés peuvent créer leur propre programme de programmes dans les 24 heures.

Les organisateurs répondent aux critiques des fans

Au DC FanDome: Hall of Heroes le 22 août, l’accent sera de nouveau mis sur les superproductions et les jeux et les panels respectifs seront répétés trois fois. Il n’y a donc pas de matériel neuf pendant 24 heures, mais “seulement” huit heures, ce qui est bien plus pratique.

“Nous avons entendu les fans”, a déclaré un communiqué de presse selon l’IGN. “Le DC FanDome, le premier du genre, une expérience virtuelle pour les superfans DC du monde entier, c’est trop pour une journée. Il s’est avéré être tellement gigantesque, avec des heures de programmation que même The Flash ne pouvait pas le faire dans le.” 24 heures auraient pu être créées. “

Deux week-ends DC bien remplis

Signifie: Si vous avez toutes les informations sur “Wonder Woman 1984”, “Shazam 2!” et souhaitez en savoir plus, connectez-vous au DC FanDome: Hall of Heroes les 22 et 23 août. Les panneaux pour les films de DC et les deux jeux annoncés “Gotham Knights” et “Suicide Squad” seront chacun diffusés trois fois en 24 heures, de sorte qu’idéalement tout le monde puisse tout voir.

Les 12 et 13 septembre seront alors tous sous la vedette de la série DC TV. Quelle est la prochaine étape dans l’Arrowverse? Quoi de neuf sur “Lucifer” et à quoi ressemble la nouvelle Batwoman en costume? Les fans peuvent créer leur propre programme ce week-end, car les panneaux et le contenu sont disponibles à la demande, comme le rapporte ScreenRant.

La participation aux deux dates de l’événement est gratuite et s’effectue via le site Web. Cependant, vous devez vous inscrire une fois pour faire partie du DC FanDome.