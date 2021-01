Les organisateurs d’événements affirment que le Brexit nuirait à l’industrie musicale britannique | 45S

Une grande incertitude est ce que subissent les organisateurs de festivals au Royaume-Uni après l’entrée en vigueur du si célèbre Brexit au 1er janvier. Ils indiquent que cela ferait souffrir l’industrie musicale du pays.

Des représentants de la musique live se sont réunis aujourd’hui 5 janvier dans le cadre de l’enquête du Comité de sélection numérique, de la culture, des médias et du sport sur «L’avenir des festivals de musique au Royaume-Uni». À la fin de la réunion, le député Kevin Brennan a demandé aux participants quel risque cette sortie du Royaume-Uni entraînerait de l’Union européenne.Ils ont répondu qu’en introduisant de nouveaux coûts, frais, procédures et restrictions, ils empêcheraient les artistes et tout ce qui est derrière eux peut librement parcourir ce territoire.

Le co-fondateur du festival Parklife, Sacha Lord, indique que le Brexit poserait de nombreux problèmes lors de l’embauche d’artistes en raison des diverses restrictions qu’il aurait.

« Quand vous regardez les artistes principaux et payez le visa, cela ne fera probablement pas beaucoup de différence, mais en réalité, quand vous vous arrêtez à Parklife et regardez l’artiste principal, cet artiste n’est pas devenu une star du jour au lendemain. » , a-t-il indiqué.

«Ils sont partis des bases et des bases. Donc, si vous regardez un groupe de six musiciens maintenant, pour les amener à Parklife, vous recherchez probablement 1800 € de frais de visa, ce qui n’est pas possible pour les petits groupes qui se séparent simplement.

« C’est un super [pieza de] bureaucratie et une grande barrière qui fait obstacle maintenant et jamais auparavant. Cela pourrait freiner l’arrivée de nouveaux talents », dit-il.

Par ailleurs, Anna Wade, responsable de Boomtown Fair, indique que cela signifierait que de nombreux artistes qui souhaitaient avoir une base ou des fans au Royaume-Uni ne pourront plus être réalisés, ce qui affecterait leur carrière musicale.

«Boomtown a en fait la position privilégiée d’être un festival sans permission, ce qui signifie en fait que le processus de visa est beaucoup plus simplifié. En termes de solution pour les événements plus importants, cela pourrait être quelque chose qui pourrait être mis en œuvre à tous les niveaux pour rendre le processus beaucoup plus facile pour d’autres événements », a-t-il expliqué.