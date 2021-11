Les organisateurs d' »Astroworld » n’étaient pas préparés, selon les experts

Tringles à rideaux extensibles réglables en acier inoxydable en argent pôles de vêtements 110-200 cm pour organisateurs de rideaux de bain de douche de garde-robe

La description: Fabriqué à partir d'acier inoxydable épaissi de haute qualité, ce qui garantit des années d'utilisation. Installation facile sans aucun outil, perçage libre, n'endommagent pas les murs, les portes ou les fenêtres. La tige extensible peut ajuster la longueur de manière flexible selon vos besoins, ne plus être soumise aux contraintes de rigide. Pratique et facile à utiliser. Il suffit d'étendre la longueur du poteau à la longueur requise et de pousser l'autre extrémité du poteau vers le haut, le rendre parallèle au mur. Convient pour rideau de fenêtre, rideau de douche, armoire, aération de vêtements, etc. spécification: Matériel: acier inoxydable de haute qualité Longueur (réglable): env. 110-200cm/43-79 pouces Le forfait comprend: 1 pièce rallonge tige Remarque: Puisque la taille ci-dessus est mesurée à la main, la taille de l'article réel pourrait être légèrement différente de la taille ci-dessus. En raison des effets d'éclairage, des paramètres du moniteur, etc. Il pourrait y avoir une légère différence dans la tonalité de couleur des images et de l'article réel.