Les oreilles originales de Spock de Leonard Nimoy arrivent au Smithsonian

Ils traversent l’oreille avant finale. La famille Nimoy a fait don des oreilles prothétiques Spock originales de Leonard Nimoy au Smithsonian National Air and Space Museum. Les oreilles viennent d’arriver au Smithsonian samedi dernier.

Pour célébrer l’arrivée de la nouvelle entrée au musée, le Smithsonian a mis en ligne une vidéo de déballage. La vidéo, qui peut être visionnée ci-dessous, est hébergée par la conservatrice du musée Margaret Weitekamp. Weitekamp expose avec empressement les embouts auriculaires portés par Nimoy lors de la production de Star Trek : la série originale, conservé en toute sécurité dans une boîte de présentation que Nimoy a lui-même créée pour exposer sa famille. Bien que les prothèses aient l’air un peu usées, elles serviront de morceau d’histoire à la fois dans l’exploration spatiale et dans les rêves de l’humanité pour l’avenir.

FILM VIDÉO DU JOUR

Vivez longtemps et prospérez…





Primordial

C’est même difficile d’entendre le titre Star Trek sans penser à M. Spock, le demi-vulcain aux oreilles pointues de l’USS Enterprise, commandé par James T. Kirk (William Shatner). Kirk et Spock avaient une relation particulièrement étroite au sein de l’équipage, voyageant dans toute la galaxie et montrant la puissance du travail d’équipe et de l’alliance entre les différentes races de toutes les planètes.

Star Trek, inutile de le dire, a été un énorme succès auprès du public, et pas seulement cela, mais aussi un phénomène culturel. Le spectacle a inspiré des gens qui ont grandi pour travailler pour la NASA, des écrivains et des ingénieurs. Star Trek a duré trois saisons au total, 79 épisodes au total, et est depuis devenue l’une des franchises de science-fiction les plus adorées. Au fil des ans, la propriété s’est développée dans les livres, les films, les bandes dessinées, les jeux vidéo, etc. Actuellement, il existe 11 séries télévisées différentes et 13 films, et ils sont loin d’être terminés.

Avec le lancement de Paramount+, Star Trek a trouvé une nouvelle maison de streaming et est devenue encore plus ambitieuse en tant que franchise. Ceci est particulièrement répandu dans la gamme que l’on peut trouver dans les émissions en cours de diffusion. Star Trek : Découverte, Star Trek : Picard, Star Trek : ponts inférieurset Star Trek : Prodige. La franchise continue de rendre hommage à ses racines, tout en prenant de nouvelles directions pour tous les âges. Bientôt, Star Trek : d’étranges nouveaux mondes rejoindra la gamme sur Paramount +, qui sera une série préquelle qui montrera les aventures de l’USS Enterprise avant que le capitaine Kirk ne prenne le commandement. De nouveaux mondes étranges verra le retour des favoris des fans, dont Spock, qui sera joué par Ethan Peck.

Paramount +, ainsi que des projets nouveaux et à venir de Star Trek, abrite également la bibliothèque complète des entrées passées de la franchise pour le streaming. Cela comprend tout, des films aux émissions. Donc, si vous êtes nouveau dans la franchise et que vous avez toujours voulu plonger vos orteils dans cette galaxie, Paramount+ est l’endroit où il faut être. Quant aux oreilles de Spock, les embouts prothétiques seront officiellement exposés l’année prochaine dans la « Kenneth C. Griffin Exploring the Planets Gallery » du Smithsonian à Washington DC, aux côtés d’un modèle de 11 pieds de l’USS Enterprise !





Gillian Anderson révèle sa seule condition pour un retour potentiel dans X-Files

Lire la suite





A propos de l’auteur