Les ordinateurs portables ultra-portables Galaxy Book Go s’intègrent parfaitement dans la galaxie d’appareils de Samsung

Si vous n’aimez pas vivre dans l’écosystème multi-appareils d’Apple et de Google, essayez l’approche hybride avec la « galaxie » de Samsung. Le fabricant d’électronique a dévoilé mercredi soir deux nouveaux ajouts à sa gamme Galaxy Book. Le Galaxy Book Go et le Galaxy Book Go 5G sont des ordinateurs portables Windows basés sur Arm, durables et hautement portables, destinés à fonctionner de manière transparente avec les tablettes, les écouteurs et, bien sûr, les téléphones Galaxy de Samsung.

Mais d’abord, les spécifications. Le Galaxy Book Go est livré avec un écran 1080p de 14 pouces et la plate-forme de calcul Snapdragon 7c Gen 2 basée sur ARM récemment dévoilée par Qualcomm. Cette version révisée du Snapdragon 7c comprend un processeur Kryo 468 avec une vitesse d’horloge de 2,55 GHz. Pendant ce temps, une version 5G du Galaxy Book Go utilisera la plate-forme de calcul Snapdragon 8cx Gen 2 5G annoncée en septembre.

Samsung indique que le prix du Galaxy Book Go commencera à 349 € pour un ordinateur portable avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage intégré. Le modèle Wi-Fi de base commencera à être déployé le jeudi 10 juin aux États-Unis, et le modèle 5G suivra au cours du second semestre 2021. Il y aura également des modèles avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Samsung

Les ordinateurs portables ont deux ports USB-C. L’un est USB 2.0, et l’autre est USB 3.2 Gen 1. Il y a aussi un port USB 2.0 standard, et la version 5G aura (bien sûr) un emplacement pour une nano SIM. Samsung dit que vous pouvez vous attendre à avoir environ 18 heures d’autonomie, et si le stockage inclus n’est pas suffisant, il y a aussi un slot microSD.

En ce qui concerne la connectivité sans fil, les modèles Wi-Fi ne prendront pas en charge le Wi-Fi 6, s’en tenant plutôt au 802.11ac, ainsi qu’au Bluetooth 5.1. Les modèles 5G prendront en charge le Wi-Fi 6.

Le Galaxy Book Go n’a pas de port HDMI, mais le port Type-C USB 3.2 Gen 1 prend en charge DisplayPort.

Ce sont de jolis ordinateurs portables conçus pour fonctionner comme des appareils portables lorsque vous avez besoin de quelque chose pour voyager, ou pour ceux qui n’ont pas besoin de beaucoup de stockage ou d’un ordinateur de bureau costaud. Avec des spécifications comme celles-ci, le Galaxy Book Go serait probablement mieux pour les personnes qui utilisent principalement des applications Web, mais qui souhaitent un stockage intégré et un accès au logiciel Windows 10 pour un travail local, bien que dans nos tests, les puces Snapdragon basées sur Arm de Qualcomm soient toujours compatibles. problèmes avec certains programmes qui favorisent l’architecture traditionnelle du processeur x86 utilisée par Intel et AMD.

Embrasser la galaxie d’appareils de Samsung

Samsung se penche également sur le fait que le Galaxy Book Go n’est qu’une partie d’un écosystème d’appareils connectés où tous les appareils fonctionnent ensemble. La société fait pression pour cette vision depuis un certain temps, mais elle a récemment reçu des impulsions.

Samsung

Microsoft et Samsung ont par exemple amélioré les capacités de l’application Your Phone, permettant d’exécuter des applications Android à partir de téléphones Microsoft et Samsung pris en charge. Le fabricant d’électronique espère également que vous prendrez une Galaxy Tab S7 ou S7 Plus pour étendre votre Galaxy Book Go à un deuxième écran. Cela facilite également le jumelage des écouteurs de marque Galaxy, ainsi que l’accès à vos divers appareils SmartThings. Sans oublier que vous pouvez également accéder à Samsung TV Plus directement depuis votre ordinateur portable ultra-portable.

Si vous êtes déjà un fan de Samsung, le Galaxy Book Go peut être le complément parfait à votre gamme d’appareils personnels. Sinon, il ne s’agit que d’un autre ordinateur portable agréable, portable et durable, suggérant une intégration plus poussée si jamais vous devenez complètement Samsung.

