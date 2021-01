Les ordinateurs portables Razer Blade révisés associent les nouveaux GPU de Nvidia à des écrans extrêmement rapides

Razer a lancé de nouvelles versions du Razer Blade 15 et du Razer Blade Pro 17 pour tirer parti des nouveaux GPU pour ordinateurs portables Nvidia GeForce RTX 30 Series, a annoncé la société au CES 2021, avec des «modèles avancés» exploitant des écrans 360 Hz 1080p et même 120 Hz 4K pour une action de jeu ultra-rapide.

Les nouveaux ordinateurs portables utilisent les trois versions de la version mobile des GPU «Ampère» de Nvidia, qui reflètent certains des modèles proposés par Nvidia sur le bureau: les GeForce RTX 3060, RTX 3070 et RTX 3080. Les ordinateurs portables Razer Blade rafraîchis utilisent Intel. Cependant, les puces Core i7-10750H et i7-10875H «Comet Lake» de 10e génération existantes.

Pourtant, les nouveaux ordinateurs portables de jeu seront disponibles presque immédiatement. Razer a déclaré que le nouveau Razer Blade 15 commence à 1699,99 € et sera disponible en précommande sur les magasins Razer.com et Razer Store à partir du 12 janvier. Les détaillants commenceront à le vendre le 26 janvier.

Razer proposera à la fois un «modèle de base» et un «modèle avancé» dans le Razer Blade 15, et un modèle unique du Razer Blade Pro 17. Le Pro 17 commence à 2 299,99 € et sera également disponible chez Razer le janvier. 12, les commandes des détaillants commençant plus tard au cours du trimestre.

Razer utilise le panneau 360 Hz pour attirer les joueurs qui jouent Counter Strike ou d’autres jeux d’esports. Plusieurs offrent également une fidélité des couleurs sRGB de 95, voire 100%. Chaque écran est calibré en usine, est recouvert de verre Gorilla Glass et comprend une lunette mince de 4,9 mm. «Cela repousse vraiment les limites de ce qu’un écran d’ordinateur portable peut faire. Et ça va être super rapide », a déclaré Eugene Kao, directeur principal du marketing, lors d’une table ronde virtuelle avec des journalistes.

En fait, si vous préférez les jeux 1080p, 1440p ou même 4K, Razer propose des choix qui répondent aux trois. Des options d’écran tactile sont disponibles, mais uniquement sur les configurations les plus chères. «Tout le monde veut un écran très rapide, mais aussi une résolution plus élevée», a ajouté Kao.

Les options de stockage n’incluent que jusqu’à un téraoctet de stockage PCIe, mais les ordinateurs portables sont tous livrés avec un stockage «double»: un emplacement M.2 ouvert, afin qu’un utilisateur puisse ajouter un autre SSD plus tard. Les options de mémoire incluent le choix entre 16 Go ou 32 Go de DDR4-2933 sur tous les modèles.

Razer a fourni tous les détails de configuration du produit pour les nouveaux modèles Razer Blade, que nous avons inclus ci-dessous.

Razer Blade 15 (modèle de base):

Razer Blade 15 (modèle avancé):

Razer Blade Pro 17:

