Les ordinateurs portables MSI Prestige et Summit ajoutent des disques SSD Tiger Lake de 11e génération, PCIe 4.0 et plus

MSI fera une course sur les ordinateurs portables professionnels avec sa nouvelle gamme de produits Summit, qui comprend les processeurs Tiger Lake de 11e génération d’Intel. Les prix et la disponibilité de la gamme Summit, ainsi que les actualisations des gammes d’ordinateurs portables Prestige et Modern existantes, n’ont pas été annoncés, mais il y a beaucoup à attendre, des SSD PCIe 4.0 aux écrans 4K UHD en passant par les nouvelles couleurs d’ordinateurs portables.

La série Summit comprendra des modèles de 14 et 15 pouces, avec des niveaux de série E et de série B. Bien que tous soient basés sur les nouveaux processeurs de 11e génération, la série E comportera les puces discrètes GeForce GTX 1650 Ti de Nvidia. La série B comportera des graphiques intégrés Intel Iris Xe. Les Summit E15 et Summit E14 sont équipés de panneaux IPS UHD jusqu’à 4K, tandis que les B15 et B14 sont dotés d’écrans FHD.

À l’instar du Stealth 15M de MSI, la société tirera parti du PCIe 4.0 plus rapide du Tiger Lake de 11e génération en incluant des disques SSD PCIe 4.0 x4 dans les Summit E15, E14 et B14. Dans le Summit B15, MSI associe un SSD PCIe 3.0 NVMe à un SSD PCIe 4.0.

Tous les modèles seront équipés de TPM 2.0, de lecteurs d’empreintes digitales et de webcams IR avec vidéo 720p. Alors que les Summit E14 et E15 disposent de deux ports Thunderbolt 4, les B14 et B15 passeront à un seul port Thunderbolt 4. Tous seront également dotés de ports USB-A.

Le Summit B15 pèse 3,9 livres, tandis que le B14 pèsera 2,9 livres. Le E15 rase une quantité considérable en jetant la carte GeForce, atteignant 3,5 livres. Le E14 pèse à peu près le même poids: 2,9 livres avec GeForce, 2,8 livres sans.

MSI Le MSI Summit E15 est doté du processeur Tiger Lake de 11e génération d’Intel et de la carte graphique GeForce GTX 1650 Ti Max-Q ainsi que de disques SSD PCIe 4.0.

Prestige 15 et Prestige 14 deviennent rose et PCIe 4.0

MSI a également mis à jour sa gamme Modern et Prestige avec les pièces de 11e génération d’Intel. Comme la série Summit, ils proposent presque tous des SSD PCIe 4.0 connectés à la nouvelle puce Tiger Lake.

Le Prestige a toujours été un peu difficile pour les gens de comprendre. Nous avons examiné un Prestige 14 avec l’ancien Comet Lake U à 6 cœurs d’Intel à l’intérieur ainsi qu’une puce GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. Alors que certains se sont plaints du fait que l’ordinateur portable mordait simplement plus de silicium qu’il ne pouvait mâcher, ayant tendance à ralentir une fois chauffé, nous avons toujours pensé que le Prestige 14 était fait pour vous offrir beaucoup plus de performances, à condition que vous compreniez ses limites. La robuste GeForce GTX 1650 Ti, par exemple, vous offre beaucoup plus d’encodage matériel qu’une GeForce MX.

Quand vous considérez que le Prestige 14 pesait presque autant qu’un XPS 13 avec juste des graphiques intégrés, vous pouvez voir qu’il a été conçu pour vous offrir autant de performances que possible dans un ordinateur portable aussi léger que possible. Nous nous attendons à ce que le Prestige reprenne des performances après son déménagement à Tiger Lake, car la puce devrait fonctionner plus froide que le Comet Lake de 10e génération.

En plus de cela, MSI a des couleurs vraiment incroyables. Le Prestige 14 en Rose Pink embrasse sa rose comme un morceau de bubble-gum Hubba BubbaSupprimer le lien non-produit.

MSI Le Prestige 14 dans Hubba Bubba, err, Rose Pink.

L’autre mise à jour à mentionner concerne la ligne Modern. MSI offrira le Modern 14 et le Modern 15. Comme le reste de la gamme, ils obtiendront le nouveau processeur Tiger Lake de 11e génération d’Intel et les SSD PCIe 4.0. Cependant, MSI proposera également le nouveau GPU GeForce MX450 de Nvidia.

Contrairement à la GeForce MX350, qui ressemblait à un rechapage de la GeForce MX250 (qui ressemblait à un rechapage de la GeForce MX150), la MX450 est équipée des nouveaux noyaux Turing de Nvidia. Nous ne savons pas grand-chose à ce sujet, mais il est prétendument plus rapide que les graphiques Xe d’Intel. Sur les deux ordinateurs portables, le Modern 14 avec son écran de 14 pouces est plus léger à 2,86 livres, tandis que le plus grand Modern 15 pèsera 3,5 livres.

MSI Le Modern 14 de MSI obtient des graphiques MX450.

