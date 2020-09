Les ordinateurs portables Intel Tiger Lake commenceront à être expédiés en octobre

Les ordinateurs portables et les ordinateurs portables utilisant les premières puces Tiger Lake d’Intel commenceront à être expédiés en octobre, a confirmé jeudi un représentant d’Intel.

Jusqu’à présent, Intel a été prudent, déclarant que les premiers ordinateurs portables utilisant ses nouvelles puces Tiger Lake seraient disponibles cet automne à temps pour la saison des vacances. Sa présentation jeudi a également clarifié un fait qui a été omis de son communiqué de presse: deux des neuf nouvelles puces Tiger Lake, les Core i3-1125G4 et Core i3-1120G4, ne seront pas disponibles avant 2021. Certains observateurs ont grommelé qu’Intel devrait ont attendu pour lancer Tiger Lake jusqu’à ce que les fabricants de PC soient prêts à expédier.

Jeudi, cependant, Intel a quelque peu fixé la date d’expédition initiale à octobre. Cela signifie que nous avons environ un mois à attendre avant que les critiques et les consommateurs commencent à tester la cargaison des affirmations de référence d’Intel et à déterminer s’ils devraient acheter un ordinateur portable avec un processeur Intel de 11e génération (Tiger Lake) ou une puce AMD Ryzen Mobile. à l’intérieur.

En savoir plus sur Tiger Lake:

MSI a été parmi les premiers à refléter la nouvelle date d’expédition, en confirmant que son ordinateur portable de jeu Stealth 15M sera disponible en octobre, avec un SSD PCIe 4.0 ultra-rapide. C’est important, car Tiger Lake est la première plate-forme d’ordinateurs portables d’Intel – et, en fait, la première au monde – à utiliser PCI Express 4.0 dans le cadre de l’infrastructure. C’est important, car Nvidia et Microsoft s’efforcent d’éliminer les latences de compression SSD en les acheminant directement du GPU vers le CPU via PCIe. (Bien qu’Intel soit assez fier de son architecture GPU Xe à l’intérieur de Tiger Lake, les ordinateurs portables de jeu utiliseront des graphiques discrets d’AMD ou de Nvidia.)

Parallèlement au lancement de Tiger Lake, Intel a présenté Evo, le changement de marque de son initiative de conception d’ordinateurs portables Project Athena. Beaucoup des nouveaux ordinateurs portables Tiger Lake seront également diplômés Evo, y compris les ordinateurs portables Acer Swift 3 et Swift 5 – ce dernier, selon Acer, est le premier membre vérifié de la famille Evo d’Intel. Au total, vingt modèles Evo sont attendus d’ici la fin de l’année, ont déclaré des dirigeants d’Intel, notamment le Lenovo Yoga 9i, l’Asus Zenbook Flip S et le Samsung Galaxy Book Flex 5G, entre autres.

Au total, plus de 150 conceptions basées sur les nouveaux processeurs Tiger Lake Intel Core de 11e génération sont attendues de partenaires tels que Acer, Asus (qui a annoncé de nouveaux ordinateurs portables ZenBook et ExpertBook), Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer , Samsung et autres, a déclaré mercredi Intel. Maintenant, nous en saurons un peu plus sur le moment où vous pouvez les acheter.

