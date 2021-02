Les ordinateurs portables GeForce RTX 3060 sortent dans la rue, mais vous devrez attendre les portables abordables

Lorsque les premiers ordinateurs portables de jeu GeForce RTX 30 ont été lancés la semaine dernière, vous pouviez – et pouvez toujours – trouver un stock abondant de machines RTX 3070 et 3080 à partir de 1 700 € et plus. Aujourd’hui, les ordinateurs portables RTX 3060 plus abordables arrivent dans la rue, mais ils semblent beaucoup plus rares que les modèles plus chers.

La propre liste d’ordinateurs portables RTX 3060 de Nvidia ne met en évidence que quatre modèles, tous de MSI: le 1000 € GF65, 1500 € Stealth 15M, un plus puissant 1600 € Stealth 15M et le 1800 € GS66. Malheureusement, aucun n’est réellement disponible à l’achat, tous restant en état de précommande.

En vous dirigeant vers Newegg, vous trouverez quelques ordinateurs portables MSI RTX 3060 également en précommande. Mais bonne nouvelle! Un trio d’offres Gigabyte peut être acheté dès maintenant: l’Aorus 15G à 1500 €, un Aero 15 à 1600 € avec un écran OLED 4K et le plus grand Aero 17 à 1700 €. Razer propose également des versions RTX 3060 chargées de ses ordinateurs portables populaires avec le Razer Blade à 1700 € et Razer Blade Pro à 2300 €, avec la majoration typique de Razer. Vous pouvez aussi les acheter aujourd’hui.

Nvidia Les ordinateurs portables GeForce RTX de la série 30 peuvent prendre en charge les technologies Nvidia Max-Q 3.0 telles que Advanced Optimus, Redimensionnable BAR (photo) Dynamic Boost 2.0 et Whisper Mode 2.0.

La plupart des ordinateurs portables GeForce RTX 3060 disponibles se présentent sous la forme de machines minces et légères, ce qui est logique car les fabricants de PC veulent mettre en avant leur meilleur (et le plus haut de gamme). Cela dit, deux ordinateurs portables se rapprochent du prix de départ réclamé de 999 USD par Nvidia pour les ordinateurs portables RTX 3060: le MSI GF65 à 999,99 USD susmentionné et le Gigabyte G5 à 1100 USD. Les deux sont livrés avec des écrans extrêmement rapides – 144 Hz sur le MSI, 240 Hz pour Gigaoctet – malgré leur prix abordable. Mais malheureusement, aucun des modèles ne débarquera entre vos mains pendant un certain temps, avec des dates de livraison du 1er mars et du 26 février, respectivement. Les modèles que vous pouvez acheter coûtent beaucoup plus cher.

C’est bien mieux que l’état abyssal des cartes graphiques de bureau, qui restent impossibles à trouver. Même les modèles plus anciens font l’objet d’une tarification impitoyable. Néanmoins, il semble que le déploiement d’ordinateurs portables de la série RTX 30 de Nvidia donne la priorité au matériel plus coûteux par rapport aux options plus abordables, reflétant ce que nous avons vu des cartes graphiques de nouvelle génération et des nouveaux processeurs Ryzen 5000 d’AMD. Cela pourrait rendre les joueurs soucieux de leur budget amers, mais avec la demande de pratiquement tous les composants PC ou gadgets de jeu à travers le toit ces jours-ci, cela a beaucoup de sens commercial. Des pièces plus chères signifient plus de profits.

Si vous espérez mettre la main sur un ordinateur portable de jeu, découvrez ces ordinateurs portables RTX 3070 et 3080 que vous pouvez acheter dès maintenant. Soyez averti que l’achat d’ordinateurs portables de jeu est maintenant plus difficile en raison de certains changements fondamentaux dans la série RTX 30.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂