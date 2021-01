Les ordinateurs portables de jeu puissants et portables de MSI sont intégrés à la série GeForce RTX 30

MSI ira à fond sur les nouveaux GPU mobiles GeForce RTX 30 de Nvidia avec sa gamme d’ordinateurs portables de jeu améliorée, ainsi que sur les processeurs Intel Core de 10e et 11e génération.

MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat

Commençons par le Tiamat GE76 Raider Dragon Edition qui fait tourner la tête de MSI. L’ordinateur portable présente des illustrations de Tiamat, l’un des dieux primordiaux. Et non, il ne s’agit pas seulement de peinture ou d’autocollant – l’illustration a un aspect et une texture gravés sur le couvercle et le clavier.

Le GE76 Raider Dragon Edition comprend un écran de 17,3 pouces avec des taux de rafraîchissement allant de 144 Hz à 300 Hz à une résolution de 1080p, ainsi qu’une option 4K UHD. Les 6,4 livres. l’ordinateur portable fonctionnera avec un bloc d’alimentation de 230 watts à 280 watts en fonction du GPU choisi. Bien sûr, les GPU parmi lesquels vous pouvez choisir sont les nouveaux GeForce RTX 3080, RTX 3070 ou RTX 3060 Max-Q de Nvidia.

MSI Le nouveau GE76 basé sur GeForce 30 de MSI comportera une webcam 1080p

La GeForce RTX 3080 est la version pleine puissance, qui devrait surclasser les ordinateurs portables en utilisant la version Max-Q économe en énergie. Malgré la conviction que peu de gens ont besoin de grandes batteries dans un ordinateur portable de jeu, comme vous devriez généralement le brancher au mur pendant que vous jouez, MSI remplira une batterie de 99,9 wattheures dans le GE76 Raider Dragon Edition.

MSI parie aussi apparemment sur Intel ce cycle. Les options de processeur vont du Core i7-10750H à 6 cœurs d’Intel au Core i7-10870H à 8 cœurs.

La webcam est peut-être plus importante dans ce monde obsédé par Zoom. MSI a équipé le GE76 Raider Dragon Edition d’une unité 1080p – une belle bosse des webcams 720p typiques. MSI n’a pas non plus lésiné sur les options de réseau, avec à la fois Killer LAN 2,5GbE et Wi-Fi 6E embarqués. Le Wi-Fi 6E est la dernière norme sans fil et utilise des bandes de 6 GHz relativement claires.

Nous ne connaissons pas le prix de la spiffy Dragon Edition, mais la version Titanium Blue du GE76 Raider ira de 1500 € à 2900 €.

Pour ceux qui veulent un écran plus petit et moins de poids, MSI proposera également les 5,25 livres. GE66 Raider dont le prix varie de 2200 € à 2800 €. Malheureusement, le GE66 Raider ne sera pas disponible dans une édition Dragon.

MSI GP66 Leopard

MSI Le GP 66 Leopard offrira également le nouveau GPU de la série 30 de Nvidia associé à des processeurs Intel de 10e génération.

Si le look agressif couvert de dragon du GE76 est trop difficile à tromper votre patron pour qu’il achète pour vous, plus le MSI GP66 Leopard, plus apprivoisé, pourrait bien être l’ordinateur portable que vous recherchez.

L’ordinateur portable de 15,6 écrans pèsera environ 5,25 livres. Il est livré avec des options GeForce de la GeForce 3070 au RTX 3080 Max-Q, associées à des processeurs Intel de 10e génération à 6 et 8 cœurs, et leur prix varie de 1800 € à 2600 €. Vous n’obtiendrez pas la webcam 1080p ou le Wi-Fi 6E disponible dans le GE76 Raider, mais vous apprécierez probablement le câble d’alimentation et les câbles du moniteur qui se connectent à l’arrière de l’ordinateur portable. Nous préférons généralement les câbles de moniteur et d’alimentation raccordés à l’arrière car ils sont si rigides qu’ils interfèrent souvent avec le mouvement de la souris branchée – et la plupart des joueurs d’ordinateurs portables utilisent des souris branchées.

MSI Stealth 15M

MSI Le Stealth 15M comprendra un Core i7-11375H quadricœur de 11e génération et une GeForce RTX 3060 dans un emballage de 3,7 lb.

Alors que d’autres ordinateurs portables MSI tels que le GS66 Stealth, le GF65 Thin et le Creator reçoivent également une mise à niveau de la série GeForce RTX 30, le portable que nous sommes le plus heureux de voir est le Stealth 15M. Contrairement aux autres ordinateurs portables qui reposent sur les processeurs Intel Comet Lake H à 6 et 8 cœurs de 10e génération, le MSI Stealth 15M utilisera le nouveau Core i7-11375H d’Intel, alias «Tiger Lake H35».

Il s’agit d’une puce quadricœur construite à l’aide du dernier processus 10 nm d’Intel et de la conception de cœur, réglée pour fonctionner avec une enveloppe thermique plus grande de 35 watts. Les gens pris dans la guerre du nombre de cœurs peuvent tourner le nez vers une puce quad-core, mais le processus 10 nm devrait rendre le Core i7-11375H capable de rester près de son horloge boost 5 GHz pendant beaucoup plus longtemps qu’une ancienne puce de 10e génération de 14 nm pourrait.

Étant donné que la plupart des jeux dépendent encore largement des performances d’un ou deux threads, le Stealth 15M pourrait en surprendre certains avec ses performances de jeu. La GeForce RTX 3060 Max-Q à l’intérieur signifie que l’ordinateur portable pèsera 3,75 lb – un bon nombre car il y a une augmentation curieusement significative de la portabilité une fois que vous avez moins de 4 lb. dans notre expérience. Le processeur et le processeur graphique efficaces signifient également que MSI peut réduire la taille du bloc d’alimentation à une alimentation de 150 watts, ce qui réduit également le poids total de votre sac.

Dans l’ensemble, nous avons de grands espoirs que le Stealth 15M de 15,6 pouces pourrait être un dormeur qui se retrouve étonnamment rapide dans la plupart des choses que les gens font réellement sur un ordinateur portable. Nous sommes un peu déçus que la batterie ne soit «que» de 52 wattheures, mais avec sa puce Tiger Lake H35, elle peut très bien fonctionner en termes de performances de la batterie.

Le MSI Stealth 15M sera livré avec Thunderbolt 4, deux ports USB-A, un clavier de zone RVB, un panneau 15,6 pouces 1080p 144Hz et un prix allant de 1400 € avec 16 Go de RAM et 512 Go SSD à 1700 € avec 32 Go de RAM et un SSD de 1 To.

