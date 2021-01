Les ordinateurs portables de jeu Lenovo Legion ajoutent du métal liquide, des puces Ryzen et GeForce de nouvelle génération

Les fans d’AMD à la recherche de la terre promise d’un ordinateur portable basé sur Zen 3 exécutant les derniers GPU GeForce RTX de la série 30 de Nvidia n’auront pas à chercher plus loin que la pile d’ordinateurs portables de jeu Legion de Lenovo, qui associent les derniers processeurs pour ordinateurs portables Ryzen d’AMD avec le nouvel Ampère de Nvidia. graphiques mobiles basés.

Lenovo présentera pas moins de cinq ordinateurs portables offrant à peu près toutes les configurations d’écran souhaitées. Nous commencerons par le plus abordable de la gamme: la série Legion 5.

Lenovo Legion 5

Le Legion 5 sera disponible en versions 15,6 pouces et 17,3 pouces, le tout à une résolution de 1080p. Lenovo proposera cependant le 17,3 pouces avec des taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 144 Hz. Le Legion 5 de 15,6 pouces exécutera la gamme avec les options 60 Hz, 120 Hz et 165 Hz.

Lenovo

La version 15,6 pouces de la Legion 5 pèsera environ 5,3 livres. et offrent des options de rétroéclairage du clavier blanc, un rétroéclairage bleu ou un rétroéclairage RVB à 4 zones. Plus important encore, les ordinateurs portables seront basés sur les dernières puces Ryzen d’AMD qui n’ont pas été détaillées au moment de la rédaction. Lenovo dit que le Legion 5 comportera jusqu’à un Ryzen 7.

Également laissé intentionnellement vide: les détails sur les nouveaux GPU Nvidia sont à l’intérieur, Lenovo disant à la place: «Jusqu’au dernier Nvidia GeForce RTX.» Il s’agit évidemment de la série GeForce RTX 30 pour ordinateurs portables, qui devrait être annoncée dans le flux GeForce RTX: Game On de Nvidia aujourd’hui. Nous mettrons à jour notre histoire une fois que de plus amples informations seront disponibles, mais sur la base de l’adaptateur 170 watts de la Legion 5, nous pensons que cela signifie tout, de la GTX 1650 dans des versions moins coûteuses. La distance parcourue par Lenovo n’est pas connue.

La version 17 pouces de la Legion 5 obscurcit également ses parties, mais nous savons qu’elle contient les dernières puces Ryzen 7 d’AMD et les dernières offres graphiques de Nvidia. Comme son adaptateur commence à 230 watts, cela signifie qu’il pourrait être livré avec un GPU GeForce RTX 3070 Max-Q plus puissant. L’écran plus grand et le corps plus grand pousseront le poids jusqu’à environ 6,6 livres.

Plutôt que d’utiliser des conceptions de caloducs typiques, Lenovo a déclaré que ses ordinateurs portables Legion améliorés utiliseraient une conception de chambre à vapeur ainsi qu’un composé thermique en métal liquide sur le processeur pour augmenter les performances de refroidissement.

Lenovo Legion 7

Lenovo Évents RVB. Parce que c’est mieux et tu le sais.

En franchissant une étape, le Lenovo Legion 7 apporte un Ryzen 9 basé sur Zen 3 et la série GeForce RTX 30 à un ordinateur portable 16 pouces à résolution QHD. Si vous ne savez pas ce qu’est le QHD, nous ne sommes pas surpris. La plupart des ordinateurs portables de jeu ont été construits autour de panneaux de format 16: 9 larges et étroits. Le panneau de résolution 2560×1600 de la Legion 7 utilise un format d’image 16:10 qui vous donne un écran plus grand. Le panneau G-Sync est certifié VESA DisplayHDR400 et réduira également les niveaux de lumière bleue à l’aide de la technologie TUV Rheinland.

L’éclairage RVB de la Legion 7 est peut-être tout aussi remarquable, qui s’est maintenant propagé au-delà du clavier et de l’anneau du châssis dans le système de refroidissement lui-même. Ouaip. Si l’image de Lenovo est un indicateur, la nouvelle Legion 7 dispose de lumières RVB le long des évents de refroidissement de l’ordinateur portable.

Le Legion 7 avec écran de 16 pouces devrait peser environ 5,5 livres. et avec son bloc d’alimentation de 300 watts, nous pensons que la Legion 7 offrira jusqu’à une GeForce RTX 3080 avec son processeur Ryzen 9 de nouvelle génération.

Le panneau 16:10 ne sera pas limité à la Legion 7, car Lenovo proposera également le panneau dans sa variante Legion 5 Pro pour les personnes qui ne sont pas dans le RVB. Ce modèle est légèrement plus léger à 5,4 lb. et complétera avec un processeur Ryzen 7. Son bloc d’alimentation de base de 230 watts indique probablement qu’il contient un GPU de classe GeForce RTX 3070, mais comme nous l’avons dit, nous en saurons plus bientôt.

Lenovo Legion 7 Slim

Lenovo Le Legion Slim 7 pèsera 4,2 livres. et venez avec un processeur AMD Ryzen de nouvelle génération et GeForce de nouvelle génération.

Le Lenovo Legion Slim 7 peut plaire aux personnes qui souhaitent que leurs machines de jeu soient aussi minces et portables que possible. L’ordinateur portable associe Ryzen de nouvelle génération et GeForce de nouvelle génération à un écran 4K 60 Hz de 15,6 pouces ou à un panneau 1080p 165 Hz plus rapide. Comme les autres ordinateurs portables, le Legion Slim 7 dispose également d’un composé d’interface thermique en métal liquide.

Les 4,2 livres. Legion Slim 7 sera disponible en mai et Lenovo n’a pas annoncé de prix. La Legion 5 en versions 15 ou 17 pouces débutera à 770 € et devrait arriver sur les tablettes en mars. Le Legion 5 Pro atteindra le prix de départ jusqu’à 1000 € et devrait également être disponible en mars. Enfin, la Legion 7 commencera à 1700 € et ne sera expédiée qu’en juin.

