Les ordinateurs portables Alienware m15 et m17 passent au niveau supérieur avec les GPU GeForce RTX série 30

Les ordinateurs portables de jeu M15 R4 et m17 R4 nouvellement mis à niveau d’Alienware échangeront leurs GPU existants contre de nouveaux GPU Nvidia GeForce RTX 30 brillants – et probablement beaucoup plus rapides cette année, a annoncé la société au CES 2021.

Alors qu’une grande partie de la conception des m15 R4 et m17 R4 est reprise des versions précédentes de R3 en termes de ports, de poids et de taille, la mise à niveau la plus importante pour les joueurs concerne les graphiques.

Alienware m15 R4

L’Alienware m15 R4 de 15,6 pouces pèse toujours environ 4,65 livres à 5,5 livres (selon les options) et est livré avec jusqu’à 32 Go de RAM. Alienware propose également des options d’écran OLED 300Hz 1080p et 4K, et les ordinateurs portables sont toujours disponibles en Lunar Light (blanc) ou Dark Side of the Moon (noir).

Mais les visuels sont désormais gérés par les «graphiques Nvidia de nouvelle génération». Alienware n’a pas indiqué quels GPU particuliers seraient proposés en raison du verrouillage des informations de Nvidia lorsque nous avons écrit cela, mais à partir du bloc d’alimentation de 240 watts de l’ordinateur portable, nous pensons qu’il pourrait prendre en charge jusqu’à GeForce RTX 3080 Max-Q. Nous mettrons à jour cette histoire au fur et à mesure que de plus amples informations arriveront, mais les puces RTX de la série 30 sont basées sur la nouvelle architecture Ampère 8 nm de Nvidia, qui offre une amélioration très significative par rapport aux GPU de la génération précédente.

Un domaine qui ne change pas est le CPU. Les Alienware m15 et m17 continuent de déployer les processeurs Intel Core de 10e génération. Là est un léger changement cependant avec des options comprenant désormais un Core i7-10870H ou un Core i7-10980HK. Les deux sont des puces à 8 cœurs, mais le Core i7-10870H rase 100 MHz du Core i7-10875H du modèle précédent.

Si vous êtes déçu, il n’y a pas de puce mobile AMD Ryzen 5000 dans les ordinateurs portables Alienware mis à niveau, la société propose une pommade qui pourrait être tout aussi importante: une nouvelle webcam de résolution 1920 x 1080 au lieu de l’ancienne webcam 720×480. Pour les joueurs qui ont besoin d’utiliser un ordinateur portable pour les appels Zoom au travail ou le streaming Twitch, la caméra à haute résolution est une mise à niveau bienvenue.

Pour les ports, il y a toujours un port de verrouillage en forme de coin, trois ports USB-A 5 Gbps, un port audio analogique, un lecteur microSD UHS-II, Thunderbolt 3, miniDisplayPort 1.4 et HDMI 2.1. Alienware continue également de proposer son propre port d’amplificateur pour les graphiques externes. Il faut également mentionner que le port Ethernet est désormais soutenu par un Killer E3100X, qui prend en charge jusqu’à 2,5 GbE mais propose désormais un mode qui améliore les performances du jeu en «remodelant» le trafic réseau pendant les sessions de jeu.

Alienware m17 R4

Alienware L’Alienware m17 R4 de 4e génération bénéficie d’une sérieuse mise à niveau du GPU avec la nouvelle série GeForce RTX 30 de Nvidia.

Si un panneau de 15,6 pouces est trop petit pour vous, le m17 R4 d’Alienware se transforme en un écran de 17,3 pouces avec des options pour 1080P à 144 Hz ou 360 Hz, les deux avec la technologie G-Sync de Nvidia incluse. Il existe également une option 4K, 60Hz qui pompe 500 nits. Si vous optez pour l’écran 4K, vous pouvez également opter pour un modèle avec Tobii Eyetracking.

Le plus gros ordinateur portable présente à nouveau des «graphiques Nvidia de nouvelle génération», ce que nous supposerons signifie jusqu’à un GPU GeForce RTX 3080. Une spécification qu’Alienware n’a pas détaillée était de savoir s’il s’agissait de la version Max-Q du 3080, ce qui sacrifie certaines performances pour améliorer les thermiques, mais nous allons deviner qu’il pourrait bien y avoir la version complète à l’intérieur depuis les options de l’ordinateur portable. comprennent des briques de puissance de 240 watts à 330 watts.

Les ports, le processeur, la caméra 1080p et le contrôleur réseau de l’Alienware m17 R4 semblent correspondre à la charge du plus petit modèle. Le poids du nouvel Alienware m17 R4 est de 5,4 lb. à 6,5 lb

Les deux ordinateurs portables devraient être disponibles le 26 janvier avec des prix pour chacun à partir de 2149 €.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂