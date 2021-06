Les orcs doivent mourir ! 3 étend ses plateformes et sort le mois prochain

La tour de défense criblée d’orcs est de retour sous les feux de la rampe. Les orcs doivent mourir ! 3 étend ses plateformes et ouvre le 23 juillet.

Robot Entertainment a annoncé que Les orcs doivent mourir ! 3 développez vos plateformes et sortira le 23 juillet sur Xbox One, PS4 et PC ; le jeu a été initialement lancé sur Google Stadia en juillet dernier. Dans Orcs doit mourir ! 3, l’extermination des orcs atteint un niveau sans précédent.

«Seul ou avec vos amis, armez-vous d’un énorme arsenal de pièges et d’armes. Tranchez, brûlez, jetez et électrocutez des hordes d’orcs méchants dans ce successeur tant attendu de la série primée«.

Nouveauté de la série, les nouveaux scénarios de guerre placent les joueurs devant les plus grandes armées orques jamais assemblées. Les Ride-on War Machines donnent aux joueurs le pouvoir dont ils ont besoin pour lancer, percer, carboniser et déchirer des intrus abominables.

«Les nouveaux scénarios de guerre tiennent la promesse de batailles colossales faites par les Orcs Must Die ! original. Affrontez des armées écrasantes d’orcs sur les champs de bataille autour des châteaux. Épuisez les vagues de centaines d’orcs avant qu’ils ne franchissent vos barrières et n’atteignent votre fissure.«, Selon le développeur.

Les orcs doivent mourir ! 3 inclut la campagne Drastic Steps et son contenu sans frais supplémentaires, y compris des ennemis volants terrifiants, des gardes de guerre héroïques et, bien sûr, plus d’outils pour détruire les orcs.

Dans le nouveau mode Révolte, vous affronterez de redoutables orcs dont la difficulté augmente et ils ajoutent de nouvelles astuces à leur arsenal. «Mais n’ayez crainte, chaque fois que vous terminez un niveau, vous obtiendrez de nouveaux modificateurs pour riposter«.