Les oranges sumo sont de saison en ce moment. Qu’est-ce qui les rend si spéciaux?

Hoda Kotb vient de révéler son fruit préféré – et il a un nom assez intéressant.

L’ancre 45secondes.fr a partagé son amour pour les oranges Sumo lors de 45secondes.fr de mercredi avec Hoda & Jenna et en a même apporté une à Jenna.

« OK, donc, c’est une peau vraiment épaisse, facile à peler. Je veux juste que tu l’essayes, » dit Hoda avec enthousiasme. « Ce n’est disponible que maintenant dans ce moment précis. C’est comme pour un mois ou deux et puis c’est tout, puis ils s’en vont. »

Jenna a été intriguée et a jeté un coup d’œil à l’orange, notant: « Cela ressemble en quelque sorte à un lutteur de sumo. »

Une fois qu’elle a mordu le fruit juteux, Jenna a immédiatement semblé satisfaite, mais son visage a rapidement changé alors qu’elle ressentait un changement de saveur.

« C’est aigre. Est-ce que le vôtre est aigre? » demanda-t-elle à Hoda.

Hoda était visiblement choquée par la réaction de Jenna. « Quoi? Vous venez de mettre un couteau dans mon fruit préféré! » taquina-t-elle.

Jenna a rapidement clarifié et a dit qu’elle avait en effet apprécié le goût.

Alors, quoi exactement sont Les oranges sumo et pourquoi ne sont-elles disponibles que pour quelques mois? AUJOURD’HUI Food a fait un peu de fouille pour le savoir.

Que sont les oranges Sumo?

Le fabricant de fruits Sumo Citrus décrit les oranges Sumo comme « le fruit le plus adoré au monde » sur son site Web, mais qu’est-ce qui les distingue des autres oranges? Eh bien, ils sont assez grands, pour commencer.

« Les oranges sumo sont essentiellement des mandarines de fantaisie. Elles sont sans pépins et faciles à peler, et n’ont pas beaucoup de moelle », a déclaré aujourd’hui Tracy Wilk, chef-instructeur à l’Institute of Culinary Education.

Aussi connu sous le nom de «dekopon», le fruit a un nœud supérieur unique qui le rend assez reconnaissable. Une autre fonctionnalité intéressante? Sumo Citrus décrit ses oranges comme une «expérience sans gâchis» et affirme que le fruit ne vaporisera pas de jus sur vos mains.

Ils sont également très bons pour vous: une orange Sumo fournit 163% de votre quantité quotidienne recommandée de vitamine C, plus trois grammes de fibres.



Quel est le goût des oranges Sumo?

Les oranges sumo sont connues pour leur saveur sucrée, et Max Hardy, propriétaire et chef cuisinier de Coop Detroit, a déclaré AUJOURD’HUI qu’il était un grand fan du fruit.

« Les sumos sont l’une de mes formes préférées de mandarines à manger quand je peux les trouver en saison », a-t-il déclaré. « Ils ont un goût doux mais toujours aigre-doux pour eux. »

Hoda et Jenna ont tous deux eu une expérience différente en mangeant une orange Sumo, et ce n’est pas rare, d’autant plus que certaines variétés de fruits peuvent avoir un goût légèrement différent selon l’endroit où vous vivez.

«C’est un délicieux croisement entre une mandarine, un cédrat et un pomelo», expliqua Hardy. « J’aime les considérer comme l’un des fruits à haute teneur en entretien de la famille des oranges. »

Wilk a également comparé la saveur à celle d’une « orange de saison, parfaitement mûre » et a déclaré que les oranges Sumo sont marquées par leur goût « juteux, acidulé et piquant ».

Depuis combien de temps les oranges Sumo existent-elles?

Sumo Citrus cultive ses oranges juteuses dans la vallée de San Joaquin en Californie et a également des producteurs partenaires en Australie. Le fruit unique remonte aux années 70, lorsqu’un producteur japonais, en quête de mariage avec la mandarine japonaise facile à peler et l’orange douce et juteuse de Californie, a développé une variété appelée «dekopon». Après cela, les semis ont été importés aux États-Unis en 1998 et il a fallu attendre 2011 pour que les agriculteurs perfectionnent le fruit.



Quand les oranges Sumo sont-elles de saison?

Comme Hoda l’a dit, les oranges Sumo sont une rareté qui ne se produit que pendant une courte période de temps chaque année. Selon le site Internet de Sumo Citrus, le fruit n’est disponible que quatre mois par an: entre janvier et avril.

«Parce que l’arbre Sumo doit être soigné si particulièrement, les producteurs ne peuvent cueillir les fruits que pendant une certaine période de l’année pour s’assurer qu’ils sont mûrs et sucrés selon leurs normes», a expliqué Hardy.

Hoda a dit qu’elle planifiait à l’avance et commandait toujours ses oranges Sumo dès leur première sortie.

«J’attends janvier parce qu’ils sortent maintenant et ils sont partis en février ou mars parce qu’ils sont si bons», a-t-elle déclaré dans l’émission.

Pourquoi sont-elles plus chères que les autres oranges?

Vous pouvez trouver des oranges Sumo dans une variété de supermarchés, y compris Wegmans, Trader Joe’s et Whole Foods, mais elles vous coûteront un peu plus que votre orange moyenne – en moyenne environ 4 € la livre.

« Les oranges sumo sont plus chères parce qu’elles ne sont pas cultivées aussi largement et par autant de fournisseurs, donc elles peuvent être plus difficiles à obtenir. Elles ont également une courte saison de croissance », a déclaré Wilk.

Selon le site Web Sumo Citrus, il faut généralement quatre ans à un arbre Sumo Citrus pour produire un fruit, et le processus nécessite beaucoup de travail.

« Semblable au bœuf Wagyu, le soin d’un oranger Sumo est très spécifique », a déclaré Hardy. « Les arbres ne poussent que dans certaines zones et sont difficiles à mûrir. Ils nécessitent des soins de haut niveau pendant quatre ans, presque au point de garder l’arbre. »