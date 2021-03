Les OPPO Find X3 ont déjà une date de présentation: la série la plus puissante de la marque est renouvelée en un peu plus d’une semaine

La série OPPO Find X englobe les mobiles les plus en vue de la marque, y compris les éditions les plus ponctuelles et les plus marquantes telles que l’OPPO Find X ou l’OPPO X 2021, et cette année elle remplace le (nombreux) OPPO Find X2. La marque a dévoilé le Date de présentation de la série OPPO Find X3, il est donc intuitif que nous connaîtrons d’abord plusieurs mobiles de cette ligne.

L’année dernière, en plus de l’OPPO FindX2, nous avons vu l’OPPO Find X2 Pro, l’OPPO Find X2 Neo et l’OPPO Find X2 Lite, touchant ainsi à la fois le milieu de gamme et le haut de gamme. Il y a eu suffisamment de fuites d’au moins un d’entre eux, nous en profitons donc pour revoir ce que nous pensons voir 11 mars.

Des courbes comme une piste, mais de l’arrière

La marque a publié dans leurs réseaux sociaux dit la date, nous convoquant le 11 mars à 11h30. L’image de l’invitation ne révèle pas grand-chose, même si elle suggère que les courbes peuvent être les protagonistes.

Cela nous rappelle directement les fuites importantes de l’OPPO Find X3 Pro par le module caméra accrocheur que nous voyons dans les dessins apparemment officiels. Celui-ci est plus intégré que d’habitude à l’arrière, avec une courbure qui fait saillie de l’arrière lui-même et se termine sur la face supérieure du module comme une solution de continuité, sans être une pièce ajoutée.

Dans ce mobile, nous espérons voir le Snapdragon 888, être en apparence le nouveau produit phare de la marque, avec la seule option de 12 Go de RAM LPDDR5 et le choix entre 256 ou 512 Go de stockage interne, UFS 3.1 et sans plateau microSD .

Intéressant de voir que l’écran semble avoir une résolution QHD + de 3216 x 1440 pixels et un rapport 20: 9, qui avec 6m7 pouces équivaudrait à environ 526 pixels par pouce de densité. Ce serait un AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et il serait protégé par Gorilla Glass Victus.

Il indique une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide «habituelle» de 65 W que l’on voit dans les mobiles les plus ambitieux de la marque, en plus d’une charge sans fil de 30 W. Et en termes de photographie, l’OPPO Find X3 Pro intégrerait quatre caméras arrière, en passant par l’appareil photo principal avec un capteur de 50 mégapixels et un objectif avec une ouverture f / 1,7, une mise au point PDAF assistée par laser et une stabilisation optique.

Un super grand angle avec un capteur de 50 mégapixels serait également ajouté et un objectif f / 2.2 et une mise au point PDAF, un capteur de 13 mégapixels avec un objectif f / 3.0 et un zoom optique périscope 5x (avec mise au point PDAF et stabilisation optique) et une caméra macro 3 mégapixels . A cela s’ajouterait la façade, qui serait intégrée en principe avec perforation dans l’écran, abritant un capteur de 32 mégapixels avec une lentille f / 2,4.

L’OPPO Find X3 Pro aurait une épaisseur de 8 millimètres et un poids de 190 grammes, la certification IP68 et Android 11 sous ColorOS 11. La 5G serait accompagnée du WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC et USB type C 3.1, sans mini-prise.

Ainsi, bien que la marque parle de « série », l’OPPO Find X3 Pro a été le protagoniste de toutes les fuites, mais on espère au moins rencontrer un X3 « sans Pro » Avec celui qui vise à être le nouveau fleuron de ce fabricant. Nous verrons dans quelques jours si nous confirmons tout cela.

Image | Voix