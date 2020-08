Les onze idéaux de l’Europe dans la saison des coronavirus

BARCELONE – Alors que la France a déjà entamé la saison 2020-21, la finale de la Ligue des champions remportée par le Bayern Munich à Lisbonne a mis fin à la mouvementée 2019-20, coupée entre mars et juin par le coronavirus et qui ne pouvait peu de changement dans le résultat.

Cela pourrait être considéré, au final, comme le meilleur onze du parcours dans les cinq principales ligues européennes.

Manuel Neuer (Bayern Munich)

Si le Bayern a conquis le triplé, c’est en grande partie grâce à son gardien, dont la prestation à Lisbonne était essentielle pour éviter les frayeurs face à Barcelone et arrêter le PSG dans les moments clés. Vous pouvez parler du grand parcours mondial de Ter Stegen, Ederson ou Oblak, mais le grand vainqueur de la saison sous les bâtons a finalement été Neuer.

Alexander-Arnold (Liverpool)

Sa croissance au cours des deux dernières années a été exponentielle, passant d’une équipe avec une grande tendance à passer à l’attaque sans rime ni raison à savoir interpréter le jeu et les besoins de son équipe, combinant avec une grande vitesse, récupérant sa position rapidement et étant un danger évident à l’approche de la zone opposée, où sa frappe de balle est brillante. Le meilleur ailier du monde? Probablement.

Sergio Ramos (Real Madrid)

Son équipe lui a beaucoup manqué à Manchester, autant qu’elle comptait sur son leadership et sa force pour arracher le titre de champion à Barcelone dans le dernier tiers du championnat, où ses buts étaient providentiels pour un Real Madrid à la recherche du L’avenir est encore à un Sergio Ramos qui, au-dessus des filias et des phobies, reste année après année parmi les meilleurs défenseurs centraux d’Europe.

Virgil van Dijk (Liverpool)

Placement, réflexes, vente aux enchères, jeu aérien et un potentiel indéniable qui était providentiel la saison dernière pour conquérir la Ligue des champions et remporter le Premier ministre cette saison, mettant fin à la plus grande sécheresse dont on se souvienne dans un Liverpool qui a pleinement frappé en faisant de lui le défenseur le plus central. cher jamais.

Alphonso Davies (Bayern Munich)

Il peut être considéré comme le joueur de révélation de la saison dans une courte liste de jeunes explosifs dans lesquels Ansu Fati ou Camavinga pourraient être placés, bien que ce dernier soit déjà apparu la saison dernière et que le joueur barcelonais n’en ait pas eu, pas pour longtemps, la signification Poursuivait que l’arrière latéral canadien, pari ferme sur un Bayern qui a découvert en lui l’ailier gaucher par excellence. Son émergence dans l’élite a été, tout simplement, brutale.

Eduardo Camavinga (Rennes)

Son nom n’apparaîtra pas parmi les vainqueurs de la saison, puisqu’il n’a ni remporté la Ligue, ni figuré en Ligue des champions, ni occupé autant de minutes que de nombreux autres joueurs qui n’ont cependant eu ni impact sur leurs équipes ni croissance personnelle. aussi rapide que le très jeune médium qui a mené Rennes à la meilleure saison de mémoire. Une touche merveilleuse du ballon, une vision spectaculaire du jeu et une force physique qui, sans aucun doute, provoquera son transfert de millionnaire le plus tôt possible.

Manuel Neuer en finale de la Ligue des champions. Getty Images

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Choisi comme le meilleur footballeur de la saison en Premier League, son impact sur le jeu mondial de Manchester City est indiscutable, ne comprenant pas le football d’attaque citoyen sans sa participation. Talonné sur le côté mais avec une liberté de mouvement, sa rapidité combinée et sa maturité dans la prise de décision font du meilleur atout de De Bruyne Guardiola.

Lionel Messi (Barcelone)

Barcelone n’a rien gagné. Vrai. Pour la première fois en douze ans, il a clôturé le cours sans un seul diplôme. C’est vrai … Mais s’il pouvait rêver d’y parvenir pendant de nombreux mois, c’était basé sur son capitaine, leader et meilleur joueur, qui était encore une fois son meilleur buteur, son plus grand assistant et le footballeur à travers lequel tout l’espoir du Barça était compris. Buteur, assistant, créateur, attaquant, organisateur … A 33 ans, un Barça sans Messi ne se comprend toujours pas … Et, plus encore, un football sans lui.

Neymar Jr. (PSG)

Ses larmes à Lisbonne ne peuvent pas et ne doivent pas cacher le poids énorme que Neymar a dans les succès d’un PSG qui, dans les grands événements, quand il s’agit de pousser, s’appuie sur le football brésilien. Si tout l’argument est réduit aux titres, la défaite en finale des Champions ira à l’étape; Si un bilan plus large est fait, il sera vérifié que Neymar, à 28 ans, est un footballeur total, capable de mener n’importe quel projet.

Kylian Mbappé (PSG)

Il a clôturé la saison dans le mauvais sens, passant un peu moins qu’inaperçu lors de la finale de la Ligue des champions dimanche … Mais cela n’empêche pas le jeune attaquant français, considéré par beaucoup comme le successeur naturel de Messi sous le règne du football mondial, d’avoir accompli un saison capitale. Rapide dans le débordement, agile avec le ballon en course, excellent dans la combinaison et avec une dernière passe fantastique, il est aussi un buteur invétéré devenu la plus grande personnalité du football de son pays.

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Auteur de 20 buts lors des 17 derniers matchs officiels de la saison, il n’avait pas besoin d’être le Soulier d’Or du football continental (le privilège revenait au magnifique Ciro Inmobile) pour être le grand vainqueur de la saison. Il a finalement réalisé la Ligue des champions tant attendue en additionnant jusqu’à 15 buts, mais avant cela, son nez était providentiel pour ajouter un autre titre en Bundesliga et ajouter la Coupe. Superbe aux enchères, impérial dans le jeu aérien et exceptionnel dans le décroché, Lewandowski vit un deuxième jeunesse d’or clé dans les succès du Bayern.