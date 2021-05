Les onglets de veille et le démarrage rapide s’améliorent dans Edge 91 avec un seul objectif: en faire le navigateur le plus rapide pour Windows 10

Dans le monde des navigateurs, l’expérience qu’ils nous offrent est tout. Eh bien, presque tout. D’autres caractéristiques importent également, telles que, par exemple, la manière dont ils implémentent la sécurité, leur interface ou la gamme d’extensions, ou plug-ins, qu’ils mettent entre nos mains, mais il ne fait aucun doute que la plupart des utilisateurs se soucient beaucoup que, tout d’abord, être rapide.

Microsoft semble en être pleinement conscient. Sinon, je n’aurais pas parié sur le raffinement dans le nouvel Edge 91 de plusieurs des améliorations sur lesquelles ses prédécesseurs s’appuient, justement, pour augmentez vos performances. En fait, selon ceux de Redmond ces innovations le positionnent comme le navigateur le plus rapide pour Windows 10, chose qui reste à voir et que nous vérifierons dès que nous aurons l’occasion de le tester en profondeur.

S’il tient ses promesses, Edge pourra peut-être combler l’écart avec Chrome, qui est le navigateur qui règne d’une main de fer sur le marché des navigateurs. Et est-ce que, selon Statcounter GlobalStats, le navigateur Google a monopolisé pas moins de 64,47% de part de marché fin avril dernier. Safari se classe loin derrière, avec une part de 18,69%, et Firefox et Edge sont pratiquement à égalité avec une part relativement modeste de 3,59% et 3,39% respectivement.

Source: StatCounter Global Stats – Part de marché des navigateurs

Edge 91 affine les cils dormants ou en attente

L’une des nouveautés que les programmeurs Microsoft ont implémentées dans ce navigateur pour augmenter ses performances est l’optimisation de cils dormants ou en attente (onglets dormants), qui sont déjà présents dans Edge 88. Sa stratégie est d’éviter que lorsque nous ouvrons plusieurs onglets simultanément dans le navigateur, ceux que nous n’utilisons pas à un moment donné prennent des ressources excessives.

L’onglet que nous avons actif au premier plan a la priorité et, par conséquent, ce sera celui qui recevra les ressources dont il a besoin. Cependant, les onglets d’arrière-plan recevront une surveillance transparente pour que l’utilisateur minimiser son impact dans la performance globale. Microsoft a confirmé que l’une des opérations qu’effectuera Edge 91 pour empêcher ces onglets de prendre trop de ressources consiste à empêcher les publicités qui s’affichent automatiquement.

L’autre promesse de Microsoft: Edge démarre désormais plus rapidement

Il n’y a pas de magie noire dans ce domaine. Pour que votre navigateur passe moins de temps entre le moment où les utilisateurs le lancent et le moment où il est disponible pour nous, les programmeurs Microsoft ont activé divers processus du noyau navigateur afin qu’ils s’exécutent maintenant en arrière-plan. Cette fonctionnalité, connue sous le nom de Startup Boost, était déjà présente dans Edge 88, il sera donc intéressant de voir si elle fonctionne vraiment mieux dans Edge 91.

Ceux de Redmond veillent à ce que cette stratégie ne nécessite pas de dédier des ressources supplémentaires au navigateur lorsque nous l’utilisons

Ceux de Redmond assurent que cette stratégie ne nécessite pas de consacrer des ressources supplémentaires au navigateur lorsque nous l’utilisons, et il est logique que ce soit le cas. Ce qui est moins clair, c’est l’impact que les processus Edge exécutés en arrière-plan peuvent avoir en performance globale depuis notre PC. En tout cas, c’est quelque chose que l’on peut identifier sans difficulté en le testant. À ce moment-là, nous verrons si cette révision du navigateur de Microsoft est à la hauteur des attentes qu’elle a suscitées.

