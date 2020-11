Les OnePlus N10 et N100 viennent de sortir et … resteront sur Android 11

OnePlus surprend avec une moyenne qui ne correspond pas à ce que l’entreprise a montré à ce jour.

La politique de mise à jour forte a toujours été une raison de faire l’éloge de OnePlus mais après les dernières nouvelles que nous avons entendues à ce sujet, nous allons probablement envoyer nos compliments au coin de la réflexion.

Et, comme l’ont rapporté nos collègues d’Android Central, deux des appareils les plus récents de la société chinoise, le OnePlus N10 et le OnePlus N100 Ils recevront la récente mise à jour d’Android 11 et c’est tout.

Vous vous demandez peut-être … Comment est-ce déjà? Oui, c’est ça. L’entreprise a affirmé que ce sera la seule mise à jour du système d’exploitation qu’ils recevront ces deux smartphones qui, rappelons-le, ont été présentés il y a moins d’un mois.

Varapalo à une politique très applaudie par les utilisateurs

S’il y a un aspect que les consommateurs apprécient à propos de OnePlus, indépendamment des fonctionnalités ou du prix de leurs téléphones, c’est section des mises à jour. Et c’est qu’en 2018, c’est l’entreprise elle-même qui a veillé à ce que ses smartphones soient mis à jour pendant au moins trois ans, des informations qui se heurtent de front aux rapports d’Android Central.

Ce que OnePlus a assuré, c’est que Au cours des deux prochaines années, les OnePlus N10 et N100 recevront des mises à jour de sécurité. Même ainsi, la mesure semble excessive et peut conduire les utilisateurs qui la connaissent à l’avance à choisir de ne pas les acheter.

Bien sûr, ce serait un comportement des plus compréhensibles.

Il y a quelques mois, nous avons recommandé OnePlus dans cet article pour être l’une des entreprises les plus engagées dans les mises à jour.

De toute évidence, nous savons que c’est quelque chose qu’il continuera à faire avec ses téléphones haut de gamme Mais cette nouvelle nous a pris très au dépourvu, comme cela arrivera avec de nombreux passionnés de la marque qui le sont peut-être maintenant un peu moins.

