Les olives vertes et noires poussent-elles sur le même arbre ?

Les olives sont délicieuses, en tapenades ou en salade par exemple. Bien qu’ils ne soient pas du goût de tout le monde. D’où viennent ces fruits ?

Photo : Lucio Patone/Unsplash

Les olives vertes ne sont pas encore mûres

Les olives vertes et noires proviennent de la même espèce d’arbre. Les vertes sont juste cueillies quelques mois plus tôt. Cela se produit lorsqu’ils ne sont pas encore mûrs. Les olives ne mûrissent pas non plus après cela, contrairement à de nombreux autres fruits. En conséquence, ils ont une chair plus dure et souvent un goût un peu amer.

La transformation affecte le goût

Le processus de préparation après la cueillette peut affecter considérablement le goût des olives. Les olives reposent parfois dans un bain de sel pendant des mois, ce qui les rend moins amères et plus salées. Les olives mûres sont brun foncé et noircissent après la cueillette sous l’action de l’oxygène. Elles contiennent plus d’huile que les olives vertes et ont un goût plus doux. Soit dit en passant, il existe plus de 900 espèces différentes d’oliviers et d’arbustes, qui produisent tous leur type d’olives.

Photo : Roberta Sorge/Unsplash

Les olives font partie d’une alimentation saine

Les olives noires sont plus grasses que les olives vertes. Selon le Nutrition Center, il y a 5,6 grammes de matières grasses dans une portion de 40 grammes d’olives noires, contre 4,4 grammes dans la même portion d’olives vertes. Soit dit en passant, il s’agit principalement de graisses insaturées, le type qui convient à une alimentation saine. Alors, quelle que soit celle que vous préférez, n’hésitez pas à prendre une autre olive. Mais soyez prudent avec les récipients qui contiennent de l’huile supplémentaire.