Les offres RAZER arrivent pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday

La marque RAZER s’inscrit au Black Friday et plusieurs de ses producteurs seront en vente au cours des prochaines semaines et du Cyber ​​Monday.

Nous sommes déjà à la moitié du mois de Black Friday et RAZER s’inscrit aux ventes. Plusieurs de ses périphériques et composants seront en vente à partir du 16 novembre dans de nombreux magasins. Mais il ne sera pas laissé seul le Black Friday, car restez également à l’écoute du Cyber ​​Monday (30 novembre) dans lequel nous aurons des microphones, des écouteurs et plus encore.

«Cette année, les joueurs peuvent éviter la précipitation pour obtenir les meilleures offres, grâce à une période prolongée du Black Friday. À partir de ce 16 novembre, et avec son apogée du Black Friday et du Cyber ​​Monday, tous les Gamers qui veulent se faire plaisir auront plus d’occasions d’obtenir de bonnes affaires sur une large gamme de périphériques Razer, des écouteurs et des souris, aux claviers et tapis de sol. »

Au cas où vous seriez intéressé, ce sont plusieurs de leurs produits qui seront en vente dans les magasins. Les offres ont débuté le 16 novembre. Le Black Friday aura lieu le 27 du même mois, puis le Cyber ​​Monday le 30 novembre.

Composants PC

DeathAdder V2

Pack de mise sous tension

Hammerhead True Wireless

Media Markt

Élite Mamba

Pack de mise sous tension

Kraken X

Jeu

Cynosa Lite

Kraken X

Ornata V2

FNAC EST

Pack de mise sous tension

Kraken noir

DeathAdder essentiel

Amazone

Nari

Viper ultime

Ornata V2

Alors maintenant tu sais. Si vous souhaitez améliorer la qualité de vos émissions en direct, de votre gameplay ou de votre podcast, il est temps de vous procurer ces produits. Ici, la carte tête a attrapé le Seiren Mini très fort, un micro que vous avez dans une vidéo ci-dessus. À partir de ce lien, vous pouvez lire l’analyse du Razer Seiren Mini. Aussi le dernier podcast que j’ai enregistré avec ce micro et la qualité des notes saute beaucoup.