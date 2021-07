Les offres du week-end du PS Store incluent des jeux Ubisoft, des RPG et plus encore

Sony a créé une autre surprise PlayStation Store vente sur nous, offrant une remise sur un certain nombre de jeux PS5 et PS4 pour le week-end. Ces offres seront disponibles jusqu’au 6 juillet 2021, donc si quelque chose vous plaît au bon prix, nous vous recommandons de le récupérer dès que possible. Avec les remises en vigueur dans les vitrines du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis, jetons un coup d’œil à ce que nous avons.

Pour les titres PS5, Assassin’s Creed Valhalla tombe à 34,19 €/35,99 €, Immortals Fenyx Rising à 29,99 €/23,99 € et Watch Dogs Legion peut être récupéré pour 25,79 €/19,79 €. Une fois les jeux Ubisoft terminés, il y a aussi Borderlands 3 à 16,79 €/19,79 €.

En termes de jeux PS4, nous avons The Outer Worlds pour 16,49 € / 19,79 €, Red Dead Redemption 2 à 22,54 € / 26,99 € et Mafia: Trilogy à 27,49 € / 32,99 €. Vous pouvez également acheter des laissez-passer de saison pour certains des titres susmentionnés à prix réduit, il peut donc être intéressant de jeter un coup d’œil si vous n’avez pas joué au DLC pour certains des jeux que vous possédez.

Pour découvrir tout ce qui est inclus dans la vente des offres du week-end du PS Store pour les prochains jours, rendez-vous sur le lien. Vous achetez quelque chose ? Partagez votre transport numérique dans les commentaires ci-dessous.