Les offres du week-end du PS Store couvrent la MLB et les jeux Ubisoft

Ubisoft Immortals Fenyx Rising PS4

Compatible Playstation 5.Immortals Fenyx Rising donne vie à une grande aventure mythologique. Incarnez Fenyx, une demi-déesse ailée, dans sa quête pour sauver les dieux grecs et leur île d'un triste sort. Combattez des créatures légendaires, maîtrisez les pouvoirs des dieux et affrontez Typhon, le plus redoutable Titan de la mythologie grecque, dans un combat qui marquera les siècles.Le jeu apporte un vent de fraîcheur au genre action-aventure en monde ouvert, grâce à ses combats dynamiques, ses mystérieux puzzles et énigmes et ses histoires inspirées de la mythologie grecque. Parcourez librement un monde magnifique, aux inspirations picturales, et utilisez d'extraordinaires pouvoirs offerts par les dieux pour vaincre les redoutables monstres mythiques. Des épreuves périlleuses, des exploits héroïques et les Enfers eux-mêmes n'attendent plus que votre bravoure. Vivez un conte qui traverse le temps, de dieux et de monstres, et devenez la légende que tout le monde attend.Le destin du monde est en jeu, et vous représentez le dernier espoir.