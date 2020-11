Les officiels olympiques sont «  très confiants  » que les jeux de l’année prochaine à Tokyo auront des spectateurs

Les officiels du Comité international olympique (CIO) sont « très confiants » que les jeux d’été de l’année prochaine pourront avoir lieu avec des spectateurs dans les stades, selon les informations.

Lundi 16 novembre, le président du CIO, Thomas Bach, a cité la perspective d’un vaccin COVID-19 ainsi que les améliorations des tests rapides comme raisons de la confiance du comité, Le Washington Post signalé.

Le Japon devait accueillir le Jeux olympiques de l’été 2020 , mais la pandémie de coronavirus a contraint les responsables à reporter la compétition à l’année prochaine. Les jeux devraient maintenant commencer à Tokyo le 23 juillet 2021.

« Afin de protéger le peuple japonais et par respect pour le peuple japonais, le CIO entreprendra de grands efforts pour que le plus grand nombre possible – participants olympiques et visiteurs – arrivent ici vaccinés, si d’ici là un vaccin est disponible », Bach m’a dit.

« Cela nous rend tous très confiants que nous pouvons avoir des spectateurs dans le stade olympique l’année prochaine et que les spectateurs profiteront d’un environnement sûr. »

Les responsables ont souligné qu’ils n’imposeraient pas de mandat Vaccin contre le covid-19 pour les athlètes ou les spectateurs, mais travaillerait plutôt pour «convaincre» le plus grand nombre possible de se faire vacciner, a rapporté le Post.

Les récentes compétitions d’athlétisme au Japon ont également donné aux officiels l’espoir que les matchs de l’année prochaine pourront se dérouler en toute sécurité. Ce mois-ci, le pays a organisé une compétition de gymnastique avec des athlètes du Japon, de Chine, de Russie et des États-Unis, qui a été observée par environ 2000 fans en personne, a rapporté le Post. Les athlètes ont été mis en quarantaine pendant deux semaines avant de voyager et ont subi quotidiennement Test COVID-19 ; et les fans ont fait contrôler leur température et leurs mains désinfectées avant d’entrer dans le stade, a rapporté l’AP. De plus, tous les spectateurs portaient des masques et des sièges étaient répartis. Aucun cas de COVID-19 n’a été détecté. Le Japon a également organisé des matchs de baseball dans des stades presque pleins, les supporters étant tenus de porter des masques et interdits d’encourager.

Le nombre exact de spectateurs autorisés à assister aux matchs de 2021 n’est pas clair, mais Bach a déclaré qu’il pensait qu’un « nombre raisonnable » pourrait y assister.

« Ce que nous disons, c’est que nous vivons dans un tunnel sombre, et les Jeux Olympiques puis en juillet prochain et les Jeux Paralympiques en août prochain, ils peuvent être la lumière au bout de ce tunnel », a-t-il déclaré.

