Les occurrences de Leonardo DiCaprio pour que ses personnages soient crédibles

Le service de streaming Netflix sera présenté en première ce 24 décembre Ne lève pas les yeux, le nouveau film d’Adam McKay mettant en vedette ni plus ni moins que Leonardo DiCaprio, l’un des acteurs les plus appréciés de l’industrie cinématographique. Bien qu’il soit connu du public pour être une personne qui n’attire pas trop l’attention, pour interpréter ses rôles, il réalise généralement des événements que l’on pourrait qualifier d’étranges.

En plus de l’acteur, nous aurons également plus de stars comme Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Tyler Perry, Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet et Ariana Grande, entre autres. « Deux astronomes médiocres découvrent que, dans quelques mois, une météorite détruira la planète Terre. A partir de ce moment, ils tentent d’avertir l’humanité du danger qui se présente à travers les médias », avancez votre synopsis.

+ Les occurrences de Leo DiCaprio pour ses rôles

Pour Ne lève pas les yeux, le réalisateur et scénariste McKay a confirmé à Salon de la vanité Quoi Leo a proposé une scène pour son personnage, dans laquelle il se décrit comme « un fou comme l’enfer ». Le fait est que cette partie qui avait une grande part d’improvisation il a été réécrit environ 15 fois de la part de la star du Titanic, afin de le rendre aussi bon que possible, et il l’a fait, puisqu’il s’est avéré être le moment le plus comique du film.

Il ne fait aucun doute que c’est un artiste qui se concentre pour que son interprétation soit la meilleure possible et de la même manière il a mis en œuvre une de ces occurrences pour La renaissance, où il a joué le chiffonnier Hugh Glass. Comme nous savons, DiCaprio est végétalien et environnementaliste, mais pour maintenir son authenticité, il a mangé un foie de bison cru de même que son caractère, après plusieurs jours de famine.

Le récit grossier du film du Mexicain Alejandro González Iñárritu lui a permis de remporter son premier Oscar et on pense que pour son rôle dans Ne lève pas les yeux Il pourrait aussi avoir sa nomination pour la cérémonie de 2022. Ces méthodes ou stratégies sont menées par différents acteurs, donc certains gagnent une notoriété négative auprès de leurs pairs, mais dans le cas de DiCaprio nous parlons d’un artiste respecté et aimé de ses collègues.

