Les observations de cube extraterrestre obtiennent une grande réaction de l’acteur Darkseid de la Justice League

Zack Snyder’s Ligue de justice utilisera les talents vocaux de Ray Porter pour Darkseid. Interrogé sur les réseaux sociaux sur le cube extraterrestre flottant autour du soleil, l’acteur a eu la réponse parfaite. Porter n’était pas dans la coupe théâtrale originale de Ligue de justice, mais il est de retour pour la version de Snyder, sur laquelle on travaille en ce moment même. En ce qui concerne le carré noir bizarre repéré autour du soleil, les passionnés d’OVNI pensent qu’il s’agit d’un cube extraterrestre, tandis que les fans de DC pensent que c’est une Mother Box du prochain film.

Oh, c’est là que je l’ai laissé. Bon sang! Maintenant, si je pouvais juste trouver mes clés … – Ray Porter (@Ray__Porter) 30 juillet 2020

Ray Porter On a demandé sur les réseaux sociaux si le mystérieux cube noir était vraiment une Mother Box, à laquelle il a répondu: “Oh, c’est là que je l’ai laissé. Bon sang! Maintenant, si je pouvais juste trouver mes clés …” Les fans de DC ont adoré la réponse car Ils aiment beaucoup savoir que Porter donne la voix au méchant Darkseid. Cela étant dit, on ne sait pas à quel point le rôle que Darkseid jouera dans Zack Snyder Ligue de justice, bien que les fans de DC soient juste ravis de l’avoir enfin confirmé.

Les tabloïds et les amateurs d’ovnis n’achètent pas les théories Mother Box aux fans de bandes dessinées. Les scientifiques proposent de meilleures façons de prendre des images du soleil de la Terre depuis des décennies maintenant, et ils ne font que s’améliorer, ce qui est encore plus impressionnant quand on pense à quel point il est dangereux de prendre des images de celui-ci. Dans les nouvelles images de la NASA, nous pouvons voir le soleil massif, mais il y a quelque chose de particulier dans quelques-unes des images. Cela semble être un cube noir.

Les scientifiques sont à peu près sûrs que le cube noir massif, qui ferait dix fois la taille de la Terre, est un problème de leur photographie. Interrogé sur le fait qu’il s’agit d’un cube extraterrestre géant, Bernhard Fleck, scientifique du projet de l’Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO), a déclaré: “C’est bien sûr un non-sens complet et absolu. Le carré noir est dû à un bloc de télémétrie manquant (corrompu).” En gros, il s’agit d’un véritable pépin entre SOHO et la Terre recevant l’image. Ce n’est pas une Mother Box de Darkseid ou un gigantesque cube extraterrestre venant du soleil pour prendre le contrôle de la Terre, bien que nous soyons en 2020 et que ce ne serait pas trop hors du commun.

SOHO est situé à environ un million de miles de la Terre dans une orbite de halo. Les images qu’il renvoie sur Terre doivent parcourir cette distance, il est donc compréhensible qu’un problème puisse se produire ici et là. «La plupart des blocs manquants sont effectivement remplis par notre traitement en pipeline, mais cela ne fonctionne pas toujours, et tous les blocs manquants ne sont pas remplis correctement», explique Bernhard Fleck. “Les données scientifiques finales de niveau 0 ne sont pas affectées par cela.” Désolé, amateurs d’extraterrestres et fans de DC, ce n’est qu’un problème. Ou est-ce? Vous pouvez consulter la réponse parfaite à la boîte noire extraterrestre ci-dessus, grâce à Twitter de Ray Porter Compte.

