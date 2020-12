Les obsèques de l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing commencent dans la plus stricte intimité

, 5 décembre () –

La dépouille mortelle de l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing, décédé ce mercredi, est sur le point d’être enterrée ce samedi, à partir de 10h30, dans la commune d’Authon (dans le Loir et Cher, au centre du pays) et dans la plus stricte intimité, comme sa famille l’a expliqué au Figaro.

Un maximum de 30 personnes assisteront à l’inhumation, qui comprendra uniquement la famille et les amis pour licencier le président, décédé tard mercredi à 94 ans.

« Le président voulait que les funérailles se déroulent dans la plus stricte intimité familiale. Il s’avère que les circonstances font qu’il n’y aurait pas eu d’autre option », a expliqué son fils, Henri, à propos de la pandémie. «Par conséquent, nous n’aurons que des parents (…) et les gens autour de nous à Authon», explique-t-il.

Pour garantir « l’intimité de la cérémonie », le préfet du Loir et du Cher, Yves Rousset, déploiera un dispositif de sécurité conforme aux recommandations recommandées par le chef de l’Etat en raison de la crise sanitaire.

L’ancien président est décédé du coronavirus sur sa propriété de la commune d’Authon, «entouré de sa famille». Giscard était hospitalisé depuis le 17 novembre pour « insuffisance cardiaque », comme le rappelle le journal « Le Figaro ». En ce sens, « sa santé s’était détériorée et il est mort du COVID-19 », comme le confirme son environnement familial.

En septembre, l’ex-président avait déjà été hospitalisé pour «une légère infection des poumons». Les années précédentes, il avait été admis à l’hôpital à plusieurs reprises pour subir diverses angioplasties.

Giscard, élu président en 1974, a fait l’une de ses dernières apparitions publiques le 30 septembre 2019, alors qu’il assistait aux obsèques à Paris de Jacques Chirac, qui était son premier ministre de 1974 à 1976.

L’ancien chef de l’Etat français n’avait que 48 ans lorsqu’il a accédé à l’Elysée en battant François Mitterrand et en devenant le plus jeune président de France lors de son élection. Issu d’une famille bourgeoise, il a été nommé secrétaire d’État aux Finances et a ensuite dirigé le ministère de l’Économie et des Finances à deux reprises, la première de 1962 à 1966 et plus tard de 1969 à 1974.

Au cours de sa présidence, Giscard a plaidé pour une « société libérale avancée », et parmi les mesures les plus notables de sa législature figurent la réduction de l’âge de la majorité de 21 à 18 ans, la dépénalisation de l’avortement, l’approbation du divorce par l’accord mutuel et l’extension du droit de saisine du Conseil constitutionnel.

Bien que nombre de ses réformes aient un caractère social marqué, sur l’immigration, il était plus conservateur, resserrant la législation, tandis que sur la politique internationale il jouait un rôle décisif dans la création du Conseil européen, puisque c’était lui qui en proposait son articulation et , avec le soutien du chancelier allemand du moment, Helmut Schmidt, ils ont enfin eu leur naissance.

D’un autre côté, son gouvernement est également ponctué de désaccords, car ses relations instables avec son ancien Premier ministre, Jaques Chirac, finissent par provoquer sa démission en 1976, après quoi Giscard nomme Raymond Barre.

Malgré cela, Giscard a dû faire face à la crise économique déclenchée après la crise pétrolière de 1973 du gouvernement, pour laquelle il a dû faire face à la hausse de l’inflation et du chômage.

Également économiste, il perd les élections contre Mitterrand en 1981. Il n’abandonne cependant pas la vie politique et entre 1984 et 1989 il sera député du parti Union pour la démocratie française (UDF) pour le Puy-de-Dôme et entre 1986 et 2004, président de la conseil régional d’Auvergne. Il était également député européen au Parlement européen depuis 1989 et en 2003, il a été élu membre de l’Académie française.

Européen convaincu, il prend en 2001 le commandement de la Convention pour l’Europe, chargé de rédiger une Constitution européenne, qui sera rejetée par référendum.

