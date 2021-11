Les objets de collection classiques de GTA 3 présentés pour célébrer l’anniversaire

Abonnez-vous à Push Square sur

GTA 3 a maintenant, incroyablement, plus de 20 ans – et la chaîne de fans classique GTA Series Videos a marqué l’occasion avec des images de son impressionnante collection de souvenirs. Les éditions collector étaient moins courantes au début de l’ère PlayStation 2, de sorte que de nombreux goodies exposés ici ont été distribués à la presse et aux employés de Rockstar.

Il y a beaucoup de choses que vous n’avez probablement jamais vues, y compris une réplique de batte de baseball Louisville Slugger, une paire de poings américains de marque et même des sprays au poivre officiels. La collection finit par passer des articles de lancement à des kits plus contemporains, tels que des tasses, des autocollants et même une figurine officielle de Claude.

C’est toujours amusant de voir ce genre de souvenirs de collection, et nous sommes sûrs que beaucoup de ces objets sont assez recherchés de nos jours. Ces disques promo PS2 en particulier nous ramènent dans le passé : cet auteur en a une boîte pleine, qui remontent tous à un projet qui a commencé lorsque votre humble hôte n’avait que 13 ans. De toute évidence, les gens des relations publiques à l’époque ne se rendaient pas compte qu’ils avaient affaire à un écolier !