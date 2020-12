Les objectifs scientifiques de la lune Artemis de la NASA utiliseront des «  pouces opposables  » et une formation en géologie des astronautes

Pour la première fois en près de 50 ans, la NASA se prépare à faire de la science sur la lune avec des astronautes, qui peuvent saisir des outils complexes, prendre des décisions sur place et opérer avec d’autres capacités que les robots ne peuvent pas encore toucher.

Dans le cadre du programme Artemis de la NASA, la mission Artemis 3 devrait ramener les astronautes sur la Lune au plus tôt en 2024 pour un séjour en surface pouvant aller jusqu’à six jours et demi. Un nouveau rapport de la NASA définit la science que l’agence espère accomplir dans cette première mission d’atterrissage humain depuis Apollo 17 en 1972.

Le rapport scientifique de haut niveau, publié lundi 7 décembre, sera utilisé pour façonner les plans de mission et les détails de la formation de l’équipage Artemis 3, qui sera sélectionné vers 2022 ou 2023, selon les informations fournies lors d’une téléconférence de la NASA. le lundi.

Après des décennies d’exploration spatiale interplanétaire utilisant uniquement des robots, l’ajout d’une dimension humaine à la lune permettra à nouveau d’enquêtes plus subtiles qu’une machine ne peut pas effectuer, a déclaré Sarah Noble, scientifique du programme lunaire à la direction des missions scientifiques de la NASA, lors de l’appel téléphonique.

« Nous avons des pouces opposables, ce qui facilite les tâches plus compliquées comme le forage de carottes et le creusement de tranchées », a-t-elle déclaré. Les astronautes seront également en mesure de réagir plus rapidement aux découvertes en surface que les contrôleurs de retour sur Terre, sans retard de communication, a ajouté Noble. La formation en géologie sur Terre améliorera également les performances des astronautes sur la surface lunaire.

Alors que la première mission d’atterrissage est actuellement ciblée pour 2024, Ken Bowersox, administrateur associé adjoint de la direction de la mission d’exploration et d’exploitation humaine de la NASA, a déclaré que l’agence serait satisfaite de progresser vers un atterrissage ultérieur si l’administration présidentielle entrante de Joe Biden retardait la date d’atterrissage.

« J’ai appris qu’il n’est pas très productif de discuter de la date [we will land], et de faire des progrès continus », a déclaré Bowersox, un ancien astronaute de la navette spatiale qui a réparé le télescope spatial Hubble deux fois en orbite.

Cela dit, l’atterrissage humain sur la lune bénéficie d’un soutien bipartisan, a-t-il ajouté, et la division de Bowersox évoluera à un rythme dicté par l’argent que le Congrès alloue dans les budgets de la NASA. (Le financement de l’exercice 2021, qui a débuté le 1er octobre, est toujours à l’étude.)

Les grandes lignes de la NASA pour l’exploration lunaire. (Crédit d’image: NASA)

Les principaux objectifs scientifiques d’Artemis 3 décrits dans le rapport sont les suivants:

Comprendre les processus planétaires, puisque la lune peut être utilisée comme un analogue pour d’autres mondes «sans air» tels que les astéroïdes;

Comprendre le caractère et l’origine des volatiles polaires lunaires, y compris la glace d’eau connue pour exister au pôle sud de la lune où les astronautes devraient atterrir;

Interpréter l’histoire de l’impact du système Terre-Lune, car la lune a une surface qui, contrairement à celle de la Terre, préserve les cratères pendant de longues périodes de temps;

Révéler les archives de l’ancien soleil et de notre environnement astronomique, puisque les enregistrements de l’activité solaire peuvent être intégrés dans la surface lunaire;

Observation de l’univers et de l’environnement spatial local à partir d’un emplacement unique, ce qui pourrait être utile pour les enquêtes astronomiques de l’autre côté de la lune (entre autres travaux scientifiques);

Mener une science expérimentale dans l’environnement lunaire, avec des détails à déterminer une fois que la NASA aura déterminé les expériences qu’elle apportera à la surface;

Enquêter et atténuer les risques d’exploration, que la NASA espère informer d’une mission humaine sur Mars dans les années 2030.

Le rapport contient également de nombreuses références aux capacités que les humains ont encore sur les robots. L’orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA et d’autres missions ont examiné la surface d’en haut au cours des dernières décennies, tandis que la Chine a accompli il y a quelques jours l’ambitieux atterrissage lunaire Chang’e-5 pour le retour d’échantillons dans le cadre de son programme lunaire robotique en pleine croissance. Mais avoir des yeux humains in situ sera toujours un progrès par rapport aux capacités croissantes d’intelligence artificielle robotique et de capacités d’imagerie, selon le rapport de la NASA.

L’un des principaux travaux scientifiques préliminaires consistera à impliquer les astronautes dans des expéditions et des formations géologiques similaires à ce que les astronautes d’Apollo ont fait dans les années 1960 et 1970. Cette pratique a donné aux marcheurs de la lune une formation avancée de niveau universitaire dans l’identification des roches pour leur valeur géologique, rendant leurs efforts de collecte à la surface plus précis.

«Le programme optimal de retour d’échantillons repose sur des observations du contexte géologique effectuées par des astronautes bien entraînés, aidés par des outils modernes et une communication en temps réel avec des scientifiques sur Terre», ont écrit des responsables de la NASA dans le nouveau rapport, faisant écho aux procédures effectuées par les astronautes d’Apollo. sélectionnant leurs propres échantillons il y a des décennies.

« Les astronautes devraient être formés et équipés pour collecter une variété d’échantillons de surface et sous-surface », a déclaré une autre des recommandations de formation de la NASA, appelant les équipages à collecter des roches et des régolithes à partir « d’endroits géographiquement diversifiés » pour finalement rendre encore plus de livres (ou kilogrammes ) de matériel que les missions précédentes. Pour le contexte, les astronautes d’Apollo ont renvoyé un total de 842 lb (382 kg) de matériel au cours de six missions d’atterrissage entre 1969 et 1972, selon la NASA.

Cependant, la nouvelle génération d’astronautes aura des assistants robotiques pour son travail, des missions futures encore en cours de définition dans le cadre du programme de services commerciaux lunaires (CLPS). Quelques-unes des missions préliminaires ont été sélectionnées, mais la NASA n’a pas encore défini ce que ces robots feront directement aux côtés des premiers astronautes. L’agence a assuré aux journalistes que plus de détails sur la première mission viendraient dès qu’ils seront déterminés.

Il semble que la première mission d’atterrissage humain Artemis ne sera pas équipée d’un véhicule, ce qui signifie que les astronautes Artemis 3 travailleront à pied, tout comme les astronautes d’Apollo 11 qui ont marché pour la première fois sur la lune en 1969. Missions commençant par Artemis 4, cependant, inclura un rover non pressurisé pour « élargir la gamme d’exploration et permettre un échantillonnage plus diversifié de spécimens régionaux de surface et souterrains », a déclaré la NASA dans le rapport scientifique.

Si les plans de la NASA se concrétisent, Artemis 3 lancera une série de missions d’atterrissage humain qui aboutiront à une station de terrain permanente connue sous le nom de camp de base Artemis, selon le rapport. Le camp de base comprendra un habitat, des systèmes électriques (qui utiliseront probablement l’énergie solaire ou des batteries) et des systèmes de mobilité. « Au fur et à mesure de l’ajout d’infrastructures de surface, les expéditions futures pourraient durer plusieurs jours lunaires ou plus », ont déclaré des responsables de la NASA dans le rapport. (Un jour lunaire dure environ 14 jours terrestres.)

Bowersox a noté que plusieurs jalons d’ingénierie sont en cours ou à venir pour le programme Artemis, y compris le test des combinaisons spatiales lunaires « dans les années à venir », une « série de tests de course verte » en cours pour la phase principale de la fusée Artemis 1, des tests imminents pour l’Orion véhicule pour Artemis 1 dans un environnement sous vide, et en 2021, la réduction du nombre d’entreprises engagées pour fournir des systèmes d’atterrissage humain. Artemis 1 devrait également voler l’année prochaine lors d’un aller-retour sans équipage vers la lune.

Bien que la planification soit en cours, beaucoup dépendra de l’argent que l’agence recevra pour la planification lunaire dans les années à venir. Par exemple, la NASA a demandé 3,2 milliards de dollars pour les systèmes d’atterrissage humain au cours de l’exercice 2021, mais la version du Sénat du projet de loi budgétaire n’alloue que 1 milliard de dollars et la version de la Maison 600 millions de dollars, ce qui pourrait compromettre le calendrier de l’alunissage de 2024, selon à Space News.

