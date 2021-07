Les nouvelles versions de la PS Vita sont prévues pour le 20 juillet alors que Sony cesse ses soumissions

Tandis que le PS Vita la vitrine restera ouverte dans un avenir prévisible – à la suite d’un revirement dramatique du géant japonais – Sony s’en tient à son plan initial de cesser d’accepter les soumissions pour le portable Boutique PS à partir du 20 juillet, ce qui signifie qu’un dernier lot de nouvelles versions sera déployé demain. Quelques développeurs indépendants nous ont contactés pour confirmer que leurs projets ont atteint la date limite ; voici ce que vous pouvez attendre avec impatience.

Chiens de métro russes : Inspiré par les vrais chiens errants du métro de Moscou – le nom était un cadeau, hein ? – cette expérience d’arcade de Spooky Squid Games vous fera voler de la nourriture et jongler avec de la vodka (!) À travers une campagne complète et un mode arcade généré de manière procédurale.

: Inspiré par les vrais chiens errants du métro de Moscou – le nom était un cadeau, hein ? – cette expérience d’arcade de Spooky Squid Games vous fera voler de la nourriture et jongler avec de la vodka (!) À travers une campagne complète et un mode arcade généré de manière procédurale. Ultra-Mission: Un jeu de tir de haut en bas de Gumbo Machine, inspiré par les goûts de Robotron 2084. Avec un système de combo et une boucle de jeu infinie, le développeur promet une expérience d’arcade qui, malgré un budget de 2,99 €, vous permettra de jouer pendant un certain temps.

Ce sont les deux pour lesquels nous avons reçu des communiqués de presse, mais il y a de fortes chances que plusieurs autres soient déployés demain, et nous vous tiendrons au courant dès que plus d’informations apparaîtront. Allez-vous soutenir ces piliers de la PS Vita ? Chargez la console portable culte de Sony et faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.