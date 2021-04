Les nouvelles remorques Scarlet Nexus montrent un gameplay d’action RPG vraiment prometteur

Scarlet Nexus a deux nouvelles remorques – une pour chacun de ses deux protagonistes. Les deux vidéos présentent un nouveau gameplay, avec un accent sur le combat, et nous devons admettre que nous sommes impressionnés chaque fois que nous voyons ce RPG d’action à venir en mouvement.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, les batailles sont basées sur l’action, mais il ne s’agit pas seulement de pirater et de couper. Il y a clairement une nuance en jeu ici, car vous pouvez utiliser vos capacités psychiques pour lancer des objets et des débris sur vos adversaires, ce qui entraîne toutes sortes de combos et de réactions. En bref, ça a l’air génial.

Vous pouvez trouver Yuito en haut de cet article et Kasane en dessous de cette phrase.

Scarlet Nexus devrait toujours sortir le 25 juin sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Mais est-ce sur votre radar? Regardez où vous lancez des choses dans la section commentaires ci-dessous.